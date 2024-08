Google představil nové Pixely 9 a nový konverzační mod pro AI asistenta Gemini

Autor: Google

Vylepšený hlasový mod Gemini Live má podle Googlu uživatelům chytrého asistenta Gemini umožnit konverzovat s mobilními zařízeními realističtějším způsobem než současní hlasoví asistenti. Jde o obdobu Advanced Voice Mode konkurenčního chatbota ChatGPT, který je dostupný zatím jen vybrané skupině uživatelů.





Google novinku oznámil na akci, kde představoval novou řadu svých telefonů Pixel 9. Právě v těchto telefonech bude Gemini nastaven jako výchozí chytrý asistent, oznámila firma.

Nový konverzační mod začíná zpřístupňovat i dalším uživatelům na Androidu, ovšem jen těm s předplatným Gemini Advanced (v Česku stojí 549 Kč měsíčně). Majitelé Pixelu 9 dostanou předplatné Google One AI Premium, které zahrnuje i balíček Gemini Advanced, na rok zdarma.

Zatímco pokročilý hlasový mod je jen pro platící uživatele, další vylepšení asistenta Gemini mají být dostupná všem. Za několik týdnů má být schopný fungovat ve vrstvě nad dalšími aplikacemi a reagovat na to, co se v nich odehrává. Má se také umět „napojit“ na další služby Googlu (Gmail, Keep, Tasks, YouTube a podobně) a pracovat s jejich obsahem.

Gemini Live funguje zatím jen v angličtině, podpora dalších jazyků a iOS má přijít později. Hlasový model nabízí podle Googlu výběr z deseti nových hlasů. Konverzace s ním mají být plynulejší a více podobné rozmluvě s člověkem. Uživatel může rozhovor přerušit a pokračovat v něm později nebo chatbotu „skočit do řeči“.

Vzhledem k napojení na velké jazykové modely (LLM) může ale odpověď chatbota někdy trvat delší dobu, přiznává firma. Google se s tím snaží vyrovnat mimo jiné integrací menšího modelu Gemini Flash 1.5 přímo do zařízení. Model má v nejnovější verzi kontextové okno rozšířené na 32 tisíc tokenů a má u jednodušších dotazů poskytovat rychlejší reakce na zadání uživatelů.

Gemini zatím nemá původně slíbené multimodální schopnosti, tedy možnost pracovat například s obrázky. Podle Googlu má tato funkcionalita přijít někdy během letošního roku.

Samotné telefony Pixel 9 přicházejí ve třech variantách: Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL. Vybaveny jsou čipem Google Tensor G4, mají RAM o velikosti 12 GB (základní Pixel 9) nebo 16 GB (dvě vyšší varianty) a vylepšené fotoaparáty doplněné AI funkcemi na vylepšení i editaci fotek.

Googe představil také nový model bezdrátových sluchátek Pixel Buds Pro 2 a chytré hodinky Google Pixel Watch 3.

Podrobnosti o představených zařízeních nabízí náš sesterský server Cnews.