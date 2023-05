Google přidá do svého vyhledávače údaje, zda je nějaký snímek dílo AI

Google hodlá během léta spustit upravené vyhledávání obrázků, které bude schopné rozpoznat, zda je snímek skutečnou fotografií, nebo jde o dílo umělé inteligence. Detekce má probíhat pomocí metadatových značek. Firma to uvedla na svém blogu s tím, že by novinka zatím byla k dispozici pouze uživatelům v USA.





Vylepšení ponese jméno „About this image“ a podle informací zveřejněných na blogu by Googleumožnil uživatelům po nahrání konkrétního snímku do vyhledávače rychle zjistit, kdy byl tento obrázek Googlem poprvé indexován, kde se poprvé objevil na webu a na kterých stránkách byl od té doby publikován.





Na základě těchto údajů by bylo možné odhadnout, zda je snímek uměle vytvořený. Například pokud Google zjistí, že snímek byl poprvé publikován na důvěryhodných webech, jako je fotobanka Getty nebo agentur Reuters, je téměř jisté, že se jedná o skutečnou fotografii. Naopak, pokud byl snímek poprvé publikován na méně ověřeném webu, je pravděpodobné, že je podvržený.

Google také oznámil, že jeho vlastní nástroje generativní umělé inteligence budou ke každému obrázku přidávat metadata, která budou označovat, že se jedná o obrázek vytvořený umělou inteligencí, nikoli o fotografii. Google na blogu bez dalších detailů dodal, že by se k takovému označování měla postupně přidat i aplikace Midjourney nebo fotobanka Shutterstock.

