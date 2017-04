 »  Google proti falešným zprávám. Upravil vyhledávání, aby se zobrazovaly méně

David Slížek

Google (opět) vytáhl do boje proti hoaxům, lžím a nenávistnému obsahu, který lidé mohou najít, když v jeho vyhledávači hledají informace. Ben Gomes, viceprezident firmy odpovědný za vývoj, na blogu oznámil několik opatření, která mají zajistit, že se nebude opakovat například loňský problém s výsledky hledání fráze „skutečně se holocaust stal?“ (Did the Holocaust happen?).

Na prvních místech se tehdy ve výsledcích Googlu zobrazovaly odkazy na weby popíračů holocaustu, a když o tom loni v prosinci napsali novináři britského Guardianu, musel Google rozsáhle ujišťovat, že se svými algoritmy něco udělá.

To něco spočívalo zejména v letos v březnu oznámené změně instrukcí pro týmy testerů, kteří pro Google hodnotí výsledky vyhledávání na konkrétní slova či fráze. Na základě jejich hodnocení pak Google své algoritmy upravuje. Od března tito lidé hodnotí výsledky i podle toho, zda obsahují odkazy na weby propagující nenávist, násilí či nesnášenlivost.

Zároveň Google upravil algoritmy tak, aby zvýhodňovaly důvěryhodné zdroje informací a naopak znevýhodňovaly weby, které jsou pochybné. Jakým konkrétním způsobem to hodnotí, to firma neprozradila.

„K tomu, abychom určili, jaké výsledky se u konkrétní fráze zobrazí, používáme kombinaci stovek signálů – od čerstvosti obsahu, až k počtu výskytů dotyčné fráze na stránce. Tyto signály jsme upravili, abychom pomohli důvěryhodným webům a naopak znevýhodnili nekvalitní obsah, tak aby se problémy, jako byl ten prosincový s kauzou kolem popíračů holocaustu, nemohly snadno opakovat,“ vysvětluje jen poměrně obecně Gomes.

Právě změna algoritmů přitom může mít na podobu výsledků vyhledávání skutečně velký dopad. Na druhou stranu je pravda, že Google v boji proti spamu nebo různým SEO trikům své algoritmy upravuje průběžně, aniž by se o tom uživatelé dozvěděli.

Jak hlásit nevhodný obsah

A nově teď Google přidal také několik – spíše ovšem kosmetických – možností, jak mohou uživatelé případný lživý či nenávistný obsah ve výsledcích hledání sami nahlásit.

První se týká našeptávače, který ve vyhledávacím okně už po napsání několika znaků začne napovídat, jaké fráze by uživatel mohl chtít hledat. K oknu přibude nenápadný nápis pro nahlášení návrhů, které jsou pro uživatele nepřijatelné. Vypadat to má nějak takto (pro spuštění animace klikněte na obrázek):



Autor: Google

Novou možnost pro nahlášení násilného nebo lživého obsahu dostanou uživatelé také u boxíků Webové definice. Ty už odkaz pro zpětnou vazbu mají, Google v nich ale upraví možnosti, které lidé budou moci nahlásit. V praxi to má vypadat takto:



Autor: Google

V české variantě Googlu se nám zatím změnu zaznamenat nepodařilo. Boxík pro zpětnou vazbu tam zatím zůstává v původní podobě: