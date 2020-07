Google s Facebookem budou muset začít v Austrálii platit vydavatelům za zpravodajský obsah

Australská vláda chystá světový precedens, po letech neúspěšného dialogu s oběma společnostmi hodlá Google i Facebook zákonem přinutit platit místním vydavatelům za zpravodajský obsah. Informuje o tom dnes agentura Reuters.

Radikální a kontroverzní krok odůvodňuje Austrálie vzrůstající potřebou ochrany nezávislé žurnalistiky. Pokud k naplnění plánu dojde, stane se Austrálie první zemí na světě, která k podobnému kroku sáhla a mohla by tak představovat precedens pro ostatní státy.

Země začne po společnostech požadovat, aby vyplácely mediální společnosti na základě australského systému autorských honorářů, prohlásil to podle agentury australský ministr financí Josh Frydenberg. „Systém je spravedlivý pro podnikání australských médií a zabezpečuje kvalitnější konkurenci, zvýšenou ochranu spotřebitele a udržitelné mediální prostředí,“ řekl dále Frydenberg na tiskové konferenci v Melbourne.

Ministerstvo tvrdí, že se uchýlilo k tomuto kroku v reakci na zoufalou situaci na mediálním trhu, kterou výrazně prohloubila i současná pandemie nového koronaviru a s ní související propad inzerce. Za uplynulé desetiletí mělo v Austrálii zaniknout asi 3 000 novinářských pracovních míst. Tyto škrty jsou dávány do přímé souvislosti se ztrátami z inzerce, o kterou mediální společnosti přišly právě na úkor obou zmíněných společností, které zobrazují náhledy jejich textů, ale nic za to neplatí.

Australská vláda na chystaný krok poprvé upozornila v dubnu, tehdy ale ještě bez konkrétních detailů. Nyní by již ale měla mít v ruce návrh pravidel, která budou definovat nový vztah mezi tzv. „digitálními platformami“ a mediálními podniky, ta by měla zahrnovat právě i sdílení příjmů z reklamy souvisejících se zpravodajským obsahem. Pravidla měl za úkol do konce července předložit Australský výbor pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele (ACCC).