Google šesti francouzským deníkům podepsal dohodu o autorských právech

Google podepsal se šesti francouzskými deníky dohodu o autorských právech. Je mezi nimi mimo jiné Le Figaro, které stálo u zrodu seriózní francouzské internetové žurnalistiky, nebo slavný levicový deník Le Monde.

Dohodu podepsaly také deníky Courrier International, L'Obs, Libération a L’Express. Google zároveň uvedl, že jedná i s dalšími francouzskými celostátními i regionálními médii. Součástí dohody je i nástroj pro odměňování vydavatelů zpráv nazvaný Google News Showcase (podobně jako v sousedním Německu).

Oznámení přichází po měsících přestřelek o to, jak uplatňovat upravená pravidla Evropské unie o autorských právech, proti které Google dlouho vystupoval. Společnost řadu let tvrdila, že by se dotováním mediálního obsahu pokřivil vztah mezi vydavateli a vyhledávačem a zmizela z něj objektivita.

„Nikdy nepřijímáme platby za odkazy, které mají být zahrnuty do výsledků vyhledávání. Nejen, že by nám to nepomohlo, ale podkopalo by to důvěru, kterou mají naši uživatelé ve vyhledávání, i samotnou společnost Google,“ prohlašoval ještě loni Google ústy Richarda Gingrase, viceprezidenta pro zpravodajství ve společnosti.

Upravená pravidla dávají vydavatelům do rukou novou zbraň, neboť díky nim mohou ze zákona po internetových platformách zobrazujících výňatky z jejich obsahu požadovat poplatky.

Krok pravděpodobně také souvisí s dřívějším rozhodnutím francouzského tržního regulátora. V dubnu letošního roku regulátor pro ochranu hospodářské soutěže ve Francii vydal předběžné opatření, které přinutilo Google platit francouzským vydavatelům za používání jejich obsahu. V jeho rámci úřad firmě nařídil, aby se zástupci médií, která o to mají zájem, zahájila jednání o výši poplatků za zobrazování jejich obsahu ve výsledcích vyhledávání. Vyjednávání měla být uzavřena do tří měsíců a výsledkem měla být dohoda o poplatcích. Během procesu musel Google ve výsledcích hledání nadále zobrazovat titulky, úryvky i fotografie.

Google totiž původně přestal ve Francii zobrazovat agregovaný obsah, u kterého podle článku 15 nové evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu hrozilo, že za něj bude muset začít platit a zobrazoval místo něj pouze novinové titulky. Postup Google tehdy označila řada francouzských vydavatelů za „nepřijatelný diktát“ a hromadně podala kvůli jeho přístupu stížnost právě k antimonopolnímu úřadu (Autorite de la Concurrence).