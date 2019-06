 »  Google spustí herní platformu Stadia již v listopadu

Karel Wolf

Google zveřejnil nové detaily ohledně své herní streamovací platformy Stadia. Službu plánuje spustit ještě v listopadu, datově ani cenou nepůjde zrovna o nenáročnou záležitost.

Služba bude nejprve spuštěna v USA, Velké Británii a Kanadě a dalších 11 regionech, ostatní země (včetně České republiky) si budou muset počkat.

Služba má být nejprve dostupná pouze formou předplatného za 10 dolarů měsíčně (program Stadia Pro) a bude zároveň vyžadovat předchozí koupi balíčku Founder's Edition za 130 USD. Ten obsahuje již dříve zveřejněný ovládač Stadia, mini počítač pro zprostředkování on-line obsahu Chromecast Ultra s podporou rozlišení 4K (využitelný při hraní na TV), jeden herní titul (momentálně je v nabídce pouze Destiny 2) a tři měsíce předplatného jako bonus. V roce 2020 má Google přidat také program Base, který nebude vyžadovat měsíční předplatné ani Founder's Edition balíček. Program ale bude obsahovat určitá omezení jako je rozlišení limitované na 1080p.

Předplatné samo o sobě nezajišťuje bezplatný přístup ke hrám, ale pouze k platformě, hry si bude potřeba v rámci platformy kupovat. Ceny jednotlivých her Google zatím nezveřejnil. Platforma by měla startovat s minimálním počtem 31 herních titulů od 21 vydavatelů. Ty zahrnují vesměs áčkové tituly jako Destiny 2, Doom Eternal, GRID, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K, Borderlands 3, Assassin’s Creed Odyssey, Just Dance, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Trials Rising či The Crew 2.

Hry budou streamované z počítačů v datových centrech Google, které byly speciálně upravené pro podobný účel. Počítače disponují 2.7 GHz x86 CPU s podporou AVX2 instrukcí optimalizovaných pro tento typ služeb a 16 GB RAM. Grafická GPU, která dodala AMD, budou disponovat výkonem 10.7 teraflops a HBM2 pamětí. Jednotlivé hry budou moci také využívat více než jednu grafickou kartu.

Samotné streamování bude datově poměrně náročné, pro běžný provoz bude vyžadovat 20 Mbps a pro maximální kvalitu pak dokonce 35 Mbps, což znamená 9 a 15.8 GB dat přenesených za hodinu.