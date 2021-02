Google spustil zpravodajský News Showcase v Británii, v Česku jedná s vydavateli

Google spustil ve Velké Británii svůj mediální produkt Google News Showcase. Jde o součást služby Google News, ve které se nově objeví karty prezentující články vybraných vydavatelů, kteří s Googlem uzavřeli dohodu o partnerství.

V Británii dohody podepsaly tituly jako Evening Standard, The Financial Times, The Telegraph nebo zpravodajská agentura Reuters. Google Showcase prezentuje jako „program licencování zpravodajství.“ Detaily o tom, jak licencování funguje a zda tedy firma vydavatelům něco platí, ovšem Google zatím nezveřejňuje.

V rámci služby by měli britští čtenáři dostat přístup i k části placeného obsahu vybraných titulů. Google to prezentuje jako možnost, jak mohou vydavatelé přilákat více předplatitelů.



Autor: Google

Česká pobočka Googlu potvrdila, že o spuštění News Showcase uvažuje také v Česku. „Diskuze s vydavateli probíhají v řadě dalších zemí, a to včetně Česka,“ řekla Lupě šéfka komunikace Googlu pro Česko a Slovensko Alžběta Houzarová.

Google je pod tlakem vydavatelů, aby začal platit za využívání jejich online obsahu ve svých službách. Evropská unie v roce 2019 přijala směrnici o autorském právu, která vydavatelům online médií dává právo rozhodovat o tom, za jakých podmínek se jejich obsah online vyskytuje – včetně například toho, že za jeho užívání mohou vyžadovat licenční poplatky.

Výjimkou jsou prosté odkazy a „velmi krátké úryvky“. Právě o výkladu tohoto klíčového pojmu se bojuje při převádění směrnice do lokálních zákonů. V Česku je návrh implementace na stole, ale ještě nedoputoval do parlamentu.

Ve Francii byl Google donucen s vydavateli o platbách za obsah jednat výroky úřadů a soudů. Tamní vydavatelská asociace APIG v lednu oznámila, že s firmou uzavřela rámcovou dohodu pro své členy. Její detaily ale nejsou veřejné. Google ve Francii už loni na podzim uzavřel dohodu s šesticí velkých vydavatelů. Český miliardář Daniel Křetínský, který vlastní několik tamních titulů, ji ale podepsat odmítl s tím, že je výhodná pro Google a ne pro média.