 »  Google Stadia odstartuje jen se 12 tituly a jedinou hrou v základní výbavě

Karel Wolf

Google oznámil další detaily před plánovaným spuštěním své platformy pro streamování her. Stadia bude spuštěna podle plánu, tedy příští týden 19., bude mít ale v nabídce pouze 12 her a „v základní výbavě“ bude jen jediný titul.

Mezi dostupnými hrami sice nechybí áčkové tituly, je mezi nimi ale jen velmi malé množství horkých novinek, ty se mají objevit až později. Dostupnými hrami bude Red Dead Redemption 2, tři hry ze série Tomb Raider (Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider), Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2: The Collection, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Thumper a Samurai Shodown. V rámci předplatného pak bude dostupná pouze Destiny 2: The Collection, ostatní tituly je potřeba si kupovat (ceny Google stále ještě neupřesnil). Do konce roku by společnost chtěla přidat ještě 14 titulů. V budoucnu chce Google pro platformu také vyvíjet unikátní obsah.

Vedle USA a Kanady spustí Stadia ještě ve 12 dalších zemích, vesměs se jedná o velké ekonomicky silné státy (Velká Británie, Německo, Francie). Další vlna rozšiřování služby přijde v příštím roce, tehdy by se mohlo dostat konečně i na Česko.

Služba bude nejprve dostupná pouze formou předplatného za 10 dolarů měsíčně (program Stadia Pro) a bude zároveň vyžadovat předchozí koupi balíčku Founder's Edition za 130 USD. Ten obsahuje již dříve zveřejněný ovládač Stadia, mini počítač pro zprostředkování on-line obsahu Chromecast Ultra s podporou rozlišení 4K (využitelný při hraní na TV), jeden herní titul a tři měsíce předplatného jako bonus. V roce 2020 má Google přidat také program Base, který nebude vyžadovat měsíční předplatné ani Founder's Edition balíček. Program ale bude obsahovat určitá omezení jako je rozlišení limitované na 1080p.

Hry budou streamované z počítačů v datových centrech Google, které byly speciálně upravené pro podobný účel. Počítače disponují 2.7 GHz x86 CPU s podporou AVX2 instrukcí optimalizovaných pro tento typ služeb a 16 GB RAM. Grafická GPU, která dodala AMD, budou disponovat výkonem 10.7 teraflops a HBM2 pamětí. Jednotlivé hry budou moci také využívat více než jednu grafickou kartu.

Samotné streamování bude datově poměrně náročné, pro běžný provoz bude vyžadovat 20 Mbps a pro maximální kvalitu pak dokonce 35 Mbps, což znamená 9 a 15.8 GB dat přenesených za hodinu.