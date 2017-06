 »  Google udržel pozici nejhodnotnější značky světa. Apple stále druhý

Jan Beránek

Z roku na rok se zvýšila hodnota značky Google o sedm procent na 245,6 miliardy dolarů. Aktuální žebříček BrandZ Top 100 agentury Milward Brown potvrzuje sílu technologických firem.

Na druhém místě se totiž, stejně jako loni, drží Apple (234,7 mld.) a ten je následovaný Microsoftem (143,2 mld.) , Amazonem (139,2 mld.) a Facebookem (129,8 mld.). Vlastně by se to dalo otočit a říci, že v první desítce se umístily jen dvě netechnologické značky, a to Visa a McDonalds.

Zároveň se do desítky nejhodnotnějších značek poprvé dostala čínská firma – kterou je operátor Tencent. Jeho hodnota poskočila o 27 procent na 108 miliard dolarů.