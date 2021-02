Google ukončil vývoj vlastních her pro streamovací službu Stadia

Streamovací herní služba Google Stadia, která loni v prosinci vstoupila i na český trh, nebude investovat do vývoje vlastních exkluzivních herních titulů. Google oznámil, že uzavírá vlastní vývojářské studio Stadia Games & Entertainment (SG&E).

Kromě her plánovaných k vydání na nejbližší dobu už nebude vyvíjet žádné nové tituly. Šéfka vývojářů Jade Raymondová, která dříve pracovala pro Electronic Arts (EA) a vyvíjela v Ubisoft první díly Assasin's Creed, v Googlu končí, další vývojáři mají přejít do jiných projektů.

Vývoj vlastních her trvá řadu let a vyžaduje velké investice, které exponenciálně rostou, zjistil podle oficiálního prohlášení Google. Stadia se tak má do budoucna soustředit raději na vývoj své cloudové platformy a spolupráci s externími herními vydavateli.