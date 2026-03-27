Lupa.cz

Google v Česku spustil konverzační mobilní vyhledávání Live

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vyhledavani - Google - Live Autor: Google

Google ve svých mobilních aplikacích zprovoznil v češtině nový konverzační vyhledávací mód Vyhledávání Live. Uživatelé mohou hledat odpovědi na své otázky v rámci hlasové konverzace nebo se ptát na věci, které snímají kamerou svého smartphonu.

Firma funkci poprvé představila loni na podzim, kdy ji spustila v angličtině na americkém trhu. Teď se rozšiřuje do dalších jazyků.

„Rozšíření této multimodální funkce je možné díky nasazení Gemini 3.1 Flash Live, nového hlasového a audio modelu, který je od základu vícejazyčný, takže umožní lidem po celém světě mluvit na vyhledávač přirozeně a v jazyce, který je jim nejbližší,“ popisuje Google na svém blogu.

Vyhledávání Live je k dispozici v aplikaci Google v operačních systémech Android či iOS. K dispozici je také v aplikaci Google Lens. Uživatel funkci spustí kliknutím na novou ikonu pod vyhledávací lištou.

Vyhledávač pak zahájí hlasovou konverzaci, ve které uživateli nabídne odpovědi na jeho otázky. Svůj dotaz může doplnit i záberem kamery nebo fotografií. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).