Google vyvíjí zbrusu nový vyhledávač, umělou inteligenci brzy doplní i do toho stávajícího

Google chystá zcela nový vyhledávač postavený na technologii umělé inteligence. Zároveň pracuje na doplnění AI funkcí do stávajícího produktu v rámci projektu Magi. „Nový vyhledávač by uživatelům nabízel mnohem personalizovanější zážitek než současná služba a snažil by se předvídat potřeby uživatelů,“ informoval deník The New York Times.





Společnost pověřila týmy designerů a vývojářů „zavedením nové technologie umělé inteligence do telefonů a domácností po celém světě,“ uvádí zpráva. Nový vyhledávač je zatím v rané fázi a není jasné, kdy bude uveden na trh.





Od novinky společnost očekává, že vyhledávání bude předvídat, co uživatelé chtějí hledat na základě toho, co hledají. Má být také více konverzační a připomínat rozpravu se skutečným člověkem. Myšlenka není zcela nová. Už v roce 2009 se Google snažil výsledky vyhledávání silně personalizovat. O deset let později ale přiznal, že personalizace přináší vyhledávačům jen malý užitek.

Vedle vývoje zcela nového produktu pracuje tým více než 160 Googlerů na doplnění pokročilých funkcí do stávajícího vyhledávače. Tento projekt má kódové označení Magi a pro část uživatelů by jeho výsledky měly být uvolněny už v květnu.

Magi umožní přímo na stránce Google dokončit některé transakce, například nákup zboží nebo rezervaci letenek, a to bez nutnosti přechodu na cílovou stránku.

„Již několik let zavádíme umělou inteligenci do vyhledávání Google, abychom nejen výrazně zlepšili kvalitu našich výsledků, ale také zavedli zcela nové způsoby vyhledávání, jako je například funkce Lens a Multisearch,“ řekla mluvčí Googlu Lara Levinová. „Činíme tak zodpovědným způsobem a zachováváme vysokou laťku kvality poskytovaných informací,“ dodává.