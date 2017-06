 »  Google začal z výsledků hledání mazat i soukromá data o zdravotním stavu

David Slížek

Kromě čísel účtů, platebních karet, obrázků podpisů nebo sexuálních fotek nahraných bez souhlasu uživatele začne Google z výsledků vyhledávání odstraňovat také nový druh citlivých osobních údajů: data ze soukromých záznamů o zdravotním stavu uživatelů. Na nenápadnou změnu v Zásadách pro odstraňování obsahu upozornila agentura Bloomberg.

Agentura novinku interpretuje, jako by Google tato data z výsledků měl odstraňovat automaticky. Spíš ale jde o to, že Google tato data odstraní, pokud o to uživatel požádá. Automaticky Google z hledání vynechává jen dětskou pornografii.

Z výsledků maže také odkazy, které musí skrývat na základě žádostí podle zákona (např. materiály porušující autorská práva na základě DMCA podání nebo odkazy na stránky podle tzv. práva na zapomnění).

Pokud chcete o vymazání výše jmenovaných osobních údajů požádat, můžete použít návod v nápovědě Googlu.

Změna pravidel se zatím projevila v anglicky psaných zásadách, v české verzi ve chvíli, kdy vzniká tato zpráva, ještě není. Firma změnu zatím nijak nekomentovala.