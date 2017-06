 »  Google začne komprimovat reklamy s algoritmem Brotli. Ušetří prý gigabajty dat

Jan Beránek

Vyhledávač oznámil nasazení algoritmu tam, kde to bude možné. Podle měření Googlu přináší Brotli přibližně o patnáct procent vyšší kompresi než standardní gzip. V některých případech zaznamenali testeři i čtyřicetiprocentní úsporu. To by v případě reklamního systému Google znamenalo úsporu desítek gigabajtů každý den.

Komprese ale funguje jen u prohlížečů, které Brotli podporují. To už jsou ale v podstatě všechny hlavní a aktuální browsery. Nasazení komprese je jen pokračování aktivit, kterými chce Google zrychlit weby.

V květnu třeba firma rozjela službu Accelerated Mobile Pages, která umožní stránkám v mobilu až dvakrát rychlejší natažení. Důvodem je – Brotli. Google sám doufá, že „výsledky pomohou k většímu rozšíření standardů, jako je Brotli komprese“. Brotli je totiž jeho algoritmus. Jde už o třetí kompresní projekt, který následuje Snappy a Zopfli.

Firma se snaží i zkvalitnit svou reklamu. Firma podle serveru Venturebeat připravuje i ad blocker, který by se měl příští rok objevit v prohlížeči Chrome. Služba by měla blokovat reklamy, které nesplňují požadavky Better Ads Standards. A reklamní pravidla začnou platit na začátku příštího roku.