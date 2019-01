 »  Google zaskóroval u evropského soudu: právo být zapomenut by mohlo platit jen v EU

Karel Wolf

Google dosáhl částečného vítězství u Soudního dvora Evropské unie. „Právo být zapomenut“ by se nemuselo týkat uživatelů mimo Evropskou unii a být vynutitelné globálně.

To je alespoň předběžný závěr hlavního advokáta ECJ Maciejra Szpunara, které soudní dvůr zveřejnil ve svém stanovisku včera. Podle jeho závěrů nemusí Google garantovat právo být zapomenut uživatelům mimo Evropskou unii.Pokud by soud s tímto výkladem souhlasil, nemusela by společnost mazat výsledky vyhledávání také z domén, které nejsou v rámci EU běžně dostupné (například výsledky vyhledávání pro USA).

Písemné stanovisko generálního advokáta je zatím jen předběžnýmé vítězstvím. Závazné bude až definitivní rozhodnutí soudu, kterého by se společnost měla dočkat ještě letos.

Pro společnost Google by mohlo jít o velkou úlevu, neboť je již několik let v právním sporu s francouzským regulátorem Commission Nationale de l' Informatique et des Libertés (Národní komise pro informační technologie a občanské svobody), který se snaží pod finanční sankcí vynutit na Google Právo být zapomenut globálně.

To by ale podle Google představovalo nebezpečný precendent, neboť by takové rozhodnutí umožnilo snadnou internetovou šikanu svých občanů ze strany autoritativních režimů. Proti stanovisku francouzského regulátora se za Google formálně postavilo také několik mezinárodních neziskových organizací usilujících o garanci svobody projevu.

Podle Szpunara musí právo být zapomenut respektovat také „základní práva“, jako je právo na ochranu údajů, soukromí a oprávněný veřejný zájem na přístupu k informacím.

Právo být zapomenut v EU existuje od roku 2014, případ vznikl dva roky později, když Commission Nationale de l' Informatique et des Libertés uložila Google pokutu ve výši 100 000 EUR za to, že neodstranil jméno uživatele ze všech svých domén napříč internetem, ale namísto toho zavedl pouze geoblokační opatření na domény přístupné ze států EU. Google poté podal odvolání u Evropského soudního dvora v Lucemburku, aby pokutu zrušil.