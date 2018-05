 »  Google ze svého kodexu odstranil slavné heslo „Don’t be evil“

Jan Sedlák

Google řadu let používal jako své neoficiální motto hlášku „Don’t be evil“, v překladu „Nebuď zlý“. To se mu také při řadě kauz omlacovalo o hlavu. Pro mnohé zábava s tímto heslem pokračuje i nyní.

Gizmodo píše, že Google slavné heslo odstranil ze svého kodexu chování (code of conduct). Stalo se tak někdy na přelomu dubna a května. Gizmodo se odkazuje na dvě verze kodexu zachované v internetovém archivu.

Google měl „Don’t be evil“ v kodexu od roku 2000. Když se v roce 2015 firma reorganizovala, mateřský Alphabet zavedl nové heslo „Do the right thing“, tedy „Dělej správnou věc“. Google si ponechal originál.