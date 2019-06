 »  Google změnil pravidla vyhledávání, výsledky mají být rozmanitější

Google v uplynulém týdnu implementoval nový update vyhledávání, výsledky mají díky němu přinášet větší rozmanitost a mnohem méně zobrazení z jedné domény.

V praxi to znamená především to, že se z jedné domény po zadání vyhledávacího dotazu nezobrazí na první stránce více jak dva výsledky.

Google tak reaguje na dlouholeté stížnosti ohledně zaplevelení výsledků u některých dotazů jedinou dobře optimalizovanou doménou. Nové pravidlo ale nebude platit úplně bez výjimky. „V případech, kdy naše systémy vyhodnotí, že jsou výsledky obzvlášť důležité pro konkrétní vyhledávání, se mohou uživatelé s více výsledky z jedné domény setkávat i nadále,“ dodává nicméně Google dále. Google sice nevysvětluje, jakých situací se tato výjimka bude týkat, ale nabízejí se například dotazy na konkrétní značky, nebo jména internetových obchodů, kdy „rozmanitější“ výsledky postrádají smysl. Google tvrdí, že aktualizace nijak neovlivňí ranking stránek.

Další otázka je, jak se Google bude stavět k přidruženým stránkám a subdoménám, což může v některých případech významně zasáhnout do byznys modelu webů. Google bohužel subdoménám příliš velkou váhu nepřikládá, což se bude týkat i nových pravidel. „Nové pravidlo bude obecně považovat subdomény za součást kořenové domény. Všechny záznamy ze subdomén a kořenové domény budou považovány za součást jediné stránky,“ komentuje Google. Společnost si nicméně vyhrazuje právo na zacházení s některými subdoménami podle odlišných pravidel.

Nová pravidla by měla ovlivňovat pouze výsledky ze samotného vyhledávacího jádra, neměla by se zatím nijak promítnout do přidružených vyhledávacích služeb, jako jsou top stories, video snippety, nebo obrázky.

Sounds like the diversity update will only affect regular organic results and not affect features like featured snippets, people also asks, etc. https://t.co/gFz1E1bhd4