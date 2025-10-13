Lupa.cz  »  Google zpřístupňuje českým vysokoškolákům pokročilé AI nástroje na rok zdarma

Google zpřístupňuje českým vysokoškolákům pokročilé AI nástroje na rok zdarma

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Google AI Autor: Shutterstock

Google nabízí vysokoškolským studentům starším 18 let roční předplatné Google AI Pro zdarma. Kromě výzkumných nástrojů nebo těch pro rešerši nabízí funkci „Učení s vedením“, která studenty namísto přímých odpovědí navádí otázkami k lepšímu porozumění látce. A třeba také generátor videí nebo model Nano Banana pro generování a úpravu obrázků. Registrace je možná do 9. prosince.

„Umělá inteligence může pomoci rozšířit přístup k vědění a usnadnit lidem naučit se to, co zrovna potřebují,“ uvádí Google v prohlášení o zpřístupnění funkcí.

Některé z nástrojů Google pro studenty

Některé z nástrojů Google pro studenty

Autor: Google, Lupa.cz

Studenti získají přístup k pokročilým AI nástrojům včetně rozšířených možností modelu Gemini 2.5 Pro, funkce Deep Research pro automatické rešerše, NotebookLM s vyšší kapacitou pro tvorbu podcastů a videí z poznámek, nebo nástroje Veo 3. Ten umožňuje generovat osm sekund dlouhá videa z textu či fotografie. Gemini v učebním módu například do svých odpovědí automaticky vkládá obrázky, diagramy a YouTube videa, což má umožnit snazší pochopení látky. AI je možné například požádat o vytvoření studijních kartiček nebo příručky, a to třeba podle zápisků nebo výsledků z posledního testu studenta. 

Studentům Google doporučuje i hojně diskutovaný Nano Banana, který ukazuje vysokou schopnost detailně měnit obrázky přesně podle přání uživatelů a zvládne z jednoduchého obrázku třeba i fotorealistickou postavu. Součástí nástrojů pro studenty je také 2 TB cloudového úložiště.

Podle průzkumu Googlu, do kterého se zapojilo 7 000 evropských teenagerů, celkem dvě třetiny z nich každý týden využívají nástroje umělé inteligence k učení. Přístup k nim už firma v minulých týdnech nabídla studentům v několika zahraničních zemích. Pro využívání je ale nutné se registrovat.

Google spouští v Česku AI Mode. Vyhledávání už nikdy nebude stejné Přečtěte si také:

Google spouští v Česku AI Mode. Vyhledávání už nikdy nebude stejné

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Daňový ráj pro prostitutky se nekoná, i ony musejí příjmy danit

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Naučte se sušit houby správně, aby se hezky lámaly

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).