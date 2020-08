GLS: dobírka v českých e-shopech klesla na 18 %

Platba na dobírku je v českých e-shopech dlouhodobě na ústupu, aktuálně ji využívá jen 18 % nakupujících, z toho dobírku v hotovosti pouze 11 % zákazníků. Vyplývá to alespoň z pravidelného průzkumu logistické společnosti GLS, který letos realizovala agentura Ipsos na vzorku 1050 respondentů.

Ještě v loňském roce toto číslo dělalo 22 % a v roce 2018 29 % (kombinace hotovosti i karet). Dobírku s platbou v hotovosti dnes využívá přibližně jeden z deseti nakupujících (11 %), platbu kartou při přebírání balíku pak využije 7 % lidí. Podle průzkumu se jedná zejména o seniory a lidi žijící v menších obcích do 5 000 obyvatel.

Kartou přímo na e-shopech oproti tomu platí již 44 % nakupujících. Loni tato hodnota dělala 40 %, a v roce 2018 35 %. Číslo stoupá nepřetržitě od roku 2016, kdy to bylo pouze 25 % zákazníků. Alespoň jednou týdně kartou na internetu platí pětina lidí (20 %). Jen 8 % respondentů naopak uvádí, že tuto formu placení zásadně nevyužívá, jde zejména o věkovou skupinu 54 až 65 let a lidi s nižším vzděláním. Kartu na internetu nejčastěji využívají lidé ve věku 18 až 26 let (58 %).

Naopak ve skupině 54 až 65 let tento způsob platby volí jen 29 % lidí, ještě v roce 2016 ale využívalo platby online kartou pouze 17 % nakupujících v tomto věkovém rozmezí, v roce 2017 18 %, předloni 25 % a v loňském 27 %.