 »  H2O.ai má 73 milionů dolarů od Goldman Sachs a Číňanů, vývoj staví v Praze

Jan Sedlák

Americká společnost H2O.ai, která od roku 2017 provozuje vývojové centrum v Praze v Karlíně, získala novou investici ve výši 72,5 milionu dolarů. Jde o investiční kolo Series D, díky kterému už si podnik celkově přišel na 146,1 milionu dolarů.

Poslední kolo vedle americká banka Goldman Sachs společně s čínskou Ping An Global Voyager Fund. Zúčastnili se také Wells Fargo, Nvidia a Nexus Venture Partners, kteří do H2O.ai investovali už v minulosti. Startup má mezi investory i Barclays a Capital One.

H2O.ai naposledy peníze sbírala v roce 2017, tehdy to bylo 40 milionů dolarů. Firma v té době zaměstnávala 70 lidí, dnes už jich má 175. Nejvíce jich působí ve Spojených státech (Mountain View a New York), relativně početná je ale i Česká republika – aktuálně u nás pro H2O.ai pracuje přes 20 lidí.

Kalifornský podnik dříve vystupující pod názvem 0×data se snaží do tradičních korporací přinášet technologie pro umělou inteligenci, strojové učení a práci s daty tak, aby je mohli používat i lidé mimo technické profese a nebylo nutné si pouze najímat datové vědce a podobně. H2O to dělá pomocí nadstaveb nad open source projekty. Pracuje se s jazykem R, Python nebo Sparkem.