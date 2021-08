Hacker, který ukradl kryptoměny za více než 600 milionů dolarů, je začal vracet zpět

Platforma Poly Network, která se stala obětí jedné z největší krádeží kryptoměn, obdržela zpět část kradených tokenů. Neznámý hacker 10. srpna z platformy ukradl několik druhů kryptoměn včetně Etherea, Binance Coinu nebo Polygonu v hodnotě zhruba 611 milionů amerických dolarů (více než 13 miliard korun). Server CNBC ale oznámil, že zloděj už takřka polovinu z ukradených tokenů vrátil.

Platforma bezprostředně poté, co zjistila, že došlo ke krádeži, vyzvala hackera k tomu, aby kradené kryptoměny vrátil, protože jeho čin poškodil mnoho členů krypto a de-fi komunity. Poly Network také oznámil, že k případu bude přistupovat jako ke kriminálnímu aktu. Kyberbezpečnostní firma Slowmist a další subjekty z oboru následně oznámily, že znají IP adresu, e-mail a další informace o útočníkovi, které mohou vést k jeho odhalení. Podobně začali informace o útočníkovi zveřejňovat i uživatelé na Twitteru.

Track this Transaction 252 days ago from Binance 2 wallet : 0xd551234ae421e3bcba99a0da6d736074f22192ff , you will know everything about him, u lost 600 million to a kid, get better devs.