 »  Hacker z Ostravy přes platební terminály ukradl 1,4 milionu, u soudu přiznal vinu

Jan Sedlák

Dylan Wheeler je dnes třiadvacetiletý hacker z Austrálie, který byl obviněn, že se dostal do systémů Microsoftu a americké armády, a který kvůli tomu odcestoval do Ostravy. Skupina, které byl Wheeler součástí, se dostala například k simulátoru vrtulníku Apache, videohrám nebo prototypu Xboxu One. Wheelerovi kolegové byli uvězněni. Na Lupě jsme s Wheelerem po jeho přestěhování do Ostravy udělali rozhovor, kde se snažil hájit.

Mladík obvinění popírá, před pár dny se ale u okresního soudu v Ostravě přiznal k jiné aktivitě. Jak upozornil deník MF DNES, Wheeler uznal vinu v tom, že využil zranitelnost v platebních terminálech, díky čemuž na své konto odčerpal 1,4 milionu korun. Wheeler vinu přiznal výměnou za podmínku.

Mladý hacker využil toho, že pracoval v ostravské kyberbezpečnostní firmě Xevos Solutions, která přišla na to, jak problém s platebními terminály zneužit. „Kdokoliv, kdo se dostane k platebnímu terminálu, který například v restauracích vrchní běžně nechávají ležet na stolech, může převrátit jeho chod. Místo toho, aby si pomocí něho nechal peníze z karty strhnout, naopak na svou kartu vyčerpá peníze z účtu obchodníka. Stačí znát speciální PIN, který je ale ve výchozím stavu u všech obchodníků stejný a snadno odhadnutelný. Většina z nich si ho nezmění,“ cituje MF DNES Adama Koudelu z Xevosu.

Wheeler si na svůj australský účet posílal podezřelé částky. Policie také v rámci domovní prohlídky u Wheelera našla a pětici padělků bankovek v hodnotě pěti tisíc korun.

Hacker nyní žije ve Winchesteru ve Velké Británii a na dotazy Lupy nereagoval. Označuje se za „Security Contractora“ a od loňského roku má firmu nazvanou Day After Exploit. Zabývá se etickým hackingem, forenzní analýzou nebo „red team“ útočením. V Británii také zakládat podnik True Elitist Kingdom.

Wheeler také krátce pracoval v ostravské pobočce firmy Tieto. Propuštěn byl ještě ve zkušební době. Pro Lupu pak tvrdil, že to bylo kvůli jeho minulosti v Ostravě. „Pracovně právní vztahy se současnými ani bývalými zaměstnanci zásadně nekomentujeme. Proto se nebudeme vyjadřovat ani v tomto konkrétním případě,“ uvedla pro Lupu mluvčí Tieta Zuzana Mánková.