Hackeři nabízí k prodeji údajná data zákazníků Alzy. Nic se nestalo, odmítá e-shop

Jan Sedlák
Dnes
Alza.cz - e-shop - výdej Autor: Alza.cz

Neznámí aktéři začali na hackerských darknetových fórech nabízet k prodeji údajně zcizená data zákazníků největšího českého e-shopu Alza.cz. Společnost pro Lupu uvedla, že žádný únik dat nezaznamenala. Může tudíž jít o falešné inzeráty.

Aktéři na fórech tvrdí, že mají zhruba 437 tisíc záznamů pocházejících z Alzy, má jít o jména, e-mailové adresy, telefoní čísla, data narození, poštovní adresy, údaje o věrnostním programu a některé další. Takové informace mohou být zneužity pro phishingové kampaně a sociální inženýrství, podvody, pokusy o převzetí účtů a podobně.

Alza únik odmítá. “Na internetu se pravidelně objevují tvrzení o údajných únicích dat různých společností. Každé podobné oznámení standardně prověřujeme. V tomto případě naše dosavadní prověření nepotvrdilo, že by zveřejněná data byla autentická nebo že by pocházela ze systémů Alza.cz. Současně jsme nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů v souvislosti s tímto případem,” řekla Lupě mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.

“Na základě provedené analýzy můžeme jednoznačně potvrdit, že zveřejněná data nepocházejí ze systémů Alza.cz. Současně jsme v souvislosti s tímto případem nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů. Přesto jsme věnovali čas důkladnému ověření všech dostupných informací,” doplnila Čeřovská.

Podobný falešný poplach nedávno zaznamenala také ČVUT, kde rovněž mělo dojít k hacku, což univerzita vyvrátila. Naopak Škoda Auto nedávno řešila únik informací zákazníků z německého e-shopu.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

