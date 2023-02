Hájkův Livesport kupuje zpravodajský web eFotbal.cz, akvizice hledá i v zahraničí

Autor: Livesport

Česká společnost Livesport kupuje od vydavatelství New Way Media fotbalový web eFotbal.cz. Livesport, který se primárně soustředí na poskytování sportovních výsledků v reálném čase, v čemž je úspěšný globálně, tímto pokračuje v expanzi do tradičního sportovního zpravodajství. To firma rozjela loni v srpnu. Vlastní také web Eurofotbal.





“Livesport má sice výsledky z téměř 40 sportů a víc než dvacet jich pokrýváme zpravodajstvím, ale čísla mluví jasně. Sportem číslo jedna zůstává jednoznačně fotbal, který celosvětově sledují zhruba dvě třetiny našich uživatelů. Proto se teď chceme zaměřit hlavně na něj a podpořit tím náš růst. To zahrnuje také akvizice úspěšných fotbalových projektů, mezi něž eFotbal.cz v českém prostředí rozhodně patří,” uvedl šéf digitálního obsahu Livesportu Alan Záruba.





Web eFotbal v průměru navštěvují nižší stovky tisíc uživatelů měsíčně. Koncem loňského roku, kdy se například hrálo fotbalové mistrovství světa, web dosahoval na více než 200 tisíc unikátních návštěvníků. Letos v lednu podle NetMonitoru klesl na necelých 80 tisíc.

Livesport začal hledat podobné možné akvizice také na dalších světových trzích. Firma umí rychle sdílet obsah mezi zeměmi.

Livesport se na zahraničních trzích pohybuje pod značkou Flashscore. Rekordní měsíční návštěvností je 116 milionů uživatelů.

Livesport ovládají Martin Hájek a Jiří Mareš. Tržby v roce 2021 činily 1,6 miliardy korun se ziskem po zdanění 1,3 miliardy.