Hana Lipovská kandiduje do sněmovny, do voleb se v Radě ČT zdrží hlasování

Členka Rady České televize Hana Lipovská na pondělní tiskové konferenci oficiálně potvrdila, že bude v říjnových volbách kandidovat za Volný blok v Pardubickém kraji. Mandátu v televizní radě se kvůli tomu nevzdá, nebude ale až do voleb hlasovat ani navrhovat žádná usnesení. Zúčastnit se chce jen případného tajného hlasování o personálních otázkách. Kritikům z řad poslanců vzkázala, že pokud jim její kandidatura vadí, mají svolat mimořádné jednání sněmovny k jejímu odvolání.

Kandiduje kromě jiného kvůli tomu, že v současné sněmovně ani Radě ČT nevidí prostor ani vůli k řešení témat, která při jednáních televizní rady otevírá. „Bylo by strašně pohodlné rezignovat, a věřte, že mám velkou chuť to udělat, ale bylo by to zbabělé,“ řekla na tiskové konferenci. Zbývající čas do voleb chce proto jezdit po České republice a mluvit o televizi s voliči. „Nekandiduji proto, abych ve volbách prohrála,“ poznamenala ke svým volebním ambicím.

Hana Lipovská o současné sněmovně, ANO a SPD. pic.twitter.com/qibBWQDcCc — Filip Rožánek (@rozanek) July 26, 2021

Zákon kandidaturu členům Rady České televize ve volbách nezakazuje. Nesmějí mít jen žádnou funkci ve straně a nesmějí jejím jménem vystupovat při výkonu funkce, tedy v praxi na zasedáních a při navrhování usnesení. Podobně letos kandiduje do sněmovny za SPD člen Rady Českého rozhlasu Josef Nerušil. V minulosti zkoušeli členové Rady Českého rozhlasu štěstí při volbách do Senátu. Teprve kdyby mediální radní získali poslanecký nebo senátní mandát, museli by se svých pozic vzdát. Zákon výslovně zakazuje souběžný výkon politické funkce a funkce člena rady.

Lipovská také na tiskové konferenci uvedla, že 20. července podala trestní oznámení na generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, představitele agentury Médea Jaromíra Soukupa, na předsedu Dozorčí komise Rady ČT Michala Petrmana a na členku Dozorčí komise Rady ČT Zuzanu Prokopcovou. Jeho obsah příliš nepřiblížila, částečně kvůli tomu, že chce prý otestovat, jak rychle se informace ze spisu dostanou do redakce Respektu a redakce zpravodajství České televize. Trestní oznámení se týká podezření z několika možných trestných činů, například zvýhodnění věřitele, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení a podvodu.

Agentura Médea, která obchoduje s reklamním časem v televizním vysílání, čelila letos na jaře insolvenčnímu řízení, které nakonec bylo zastaveno. Česká televize během insolvenčního řízení sdělila, že Médea vůči ní má závazky, avšak řádně je splácí podle splátkového kalendáře. Dozorčí komise nic problematického na obchodních vztazích České televize a Médey nenašla. Lipovská tvrdí, že její trestní oznámení má včetně třinácti příloh celkem 150 stran. Radní vyjádřila pochyby o skutečné ekonomické kondici agentury, mimo jiné s poukazem na to, že se hospodaření firem Jaromíra Soukupa věnovaly reportáže v publicistických pořadech České televize. Podle ní insolvenční soud neměl při rozhodování o zastavení insolvence dostatek informací.