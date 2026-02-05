Lupa.cz  »  Hasiči pořídili novou bezpilotní logistiku, nové drony unesou až 40 kg nákladu

Hasiči pořídili novou bezpilotní logistiku, nové drony unesou až 40 kg nákladu

Iva Brejlová
Dnes
Drony Autor: HZS ČR
Dronové vybavení hasičů

Hasiči posilují technologie pro zásahy v těžko přístupném terénu. Do Hlučína, Zbirohu a Jihlavy zajistili tři nové dronové soupravy, které kombinují těžký nákladní UAV pro materiálovou logistiku, lehký průzkumný dron pro rychlé situační zmapování a soběstačné zázemí v mobilním skříňovém přívěsu

S vybavením se má zrychlit doprava vybavení do míst, kam se běžná technika nedostane, a současně zlepšit situační povědomí velitelů díky živému obrazu z oblohy. Při lesních požárech dokážou drony dopravovat samonosné nádrže, přenosná čerpadla, hadice, ženijní nářadí a hasicí prostředky, ale také stravu a ochranné nápoje pro zasahující. Při povodních a odříznutí oblastí pak zajistí zásobování pitnou vodou, potravinami či prostředky první pomoci nebo i transportní prostředky pro raněné. Naviják FlyCartu umožní spustit materiál s vysokou přesností bez přistání.

Součástí každé soupravy je DJI FlyCart 30 určený pro dopravu materiálu do obtížně dostupných lokalit. Unese až 30 kg s dvojicí baterií, případně 40 kg s jednou; maximální vzletová hmotnost činí 95 kg. Náklad lze vést v transportním boxu nebo na navijáku s 25metrovým lanem a automatickým hákem pro přesné spuštění bez přistání. O bezpečnost se starají 360° senzory a nouzový padák a doletí až 28 km bez nákladu či zhruba 16 km při maximu. Provoz spadá do kategorie „Specific“ se zvláštním povolením Úřadu pro civilní letectví.

Lehký DJI Mini 4 Pro poskytuje rychlou rekognoskaci, mapování a dokumentaci zásahu. Má mimo jiné všesměrové snímání překážek, až 34 minut letu a letovou vzdálenost do 18 km. Obraz z dronů jde v reálném čase na dvojici 24" monitorů pro velitele a na 10,1" displeje v kabinách speciální techniky.

Skříňový přívěs o hmotnosti do 2 500 kg je tažitelný osobním autem a funguje jako soběstačné pracoviště včetně integrované elektrocentrály pro dobíjení baterií na místě zásahu.

Před ostrým nasazením proběhl před pár dny výcvik, který se soustředil na praktickou obsluhu bezpilotních prostředků, bezpečnost provozu, logistiku nabíjení a údržby a použití dronů při specifických zásazích. Standardizace postupů by měla zvýšit dostupnost dronové podpory napříč republikou.

