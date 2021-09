Havrlantův Rockaway spouští fond s 2,5 miliardami, zaměří se i na esporty a telekomunikace

Rockaway Capital spouští nový fond s rizikovým kapitálem Rockaway Ventures Fund, jehož velikost se má dostat na 100 milionů eur, tedy asi 2,5 miliardy korun. Primární cílem je investovat do startupů digitalizujích tradiční průmysl byznys. Zároveň budou finančně podpořeny pouze ty projekty, které splňují takzvané ESG, což znamená, že “se řídí principy ekologického, společensky ohleduplného a odpovědně řízeného byznysu.”

Fond bude působit ve střední a východní Evropě, pobaltí, západním Balkáně a rozhlíží se po německy mluvících zemích. Sídlo je umístěno v Lucembursku, a to z důvodu, že Rockaway chce zapojit investory ze zahraničí.

Samotný Rockaway Capital se má na fondu podílet až 25 procenty. V prvním kole chce vybrat 50 milionů eur. Fond teprve startuje a debaty s dalšími investory probíhají. “Peníze se sbírají až rok,” popisuje partnerka Rockaway Andrea Lauren. Maximální částka vložená do jednoho startupu je 15 procent z prostředků fondu.

Zmiňovaná digitalizace tradičních průmyslů a byznysů je široký pojem. Rockaway má zájem o firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti, správy dat, telekomunikací, médií, zábavy, finančnictví, digitálního zdraví, logistiky nebo retailu. Padají termíny jako foodtech, cleantech, proptech, chytrá výroba, edtech a smart travel a ubytování.

Esporty a telco

V telekomunikacích se fond nebude až tak soustředit na infrastrukturu jako spíše služby nad ní a monetizaci zákazníků. Může ale jít o přesah. Třeba na Balkáně si Gjirafa, jedna z investic Rockaway a “tamní Seznam”, staví infrastrukturu na streaming. Gjirafa pořádá i esportové soutěže, tu hlavní s prize money 150 tisíc dolarů.

Esport a hry jsou jednou z oblastí, o kterou se Rockaway zajímá. “Bavíme se s Czech News Center, že bychom v Česku v esportech rozjeli něco podobného, jako dělá Gjirafa,” uvádí partner Rockaway Dušan Zábrodský.

V kybernetické bezpečnosti se Rockaway zajímá o projekty spojené se skladováním a nakládáním s daty. Tématem jsou rovněž cookies, privacy nebo regulace. “Kolem toho bude vznikat velké množství startupů,” věří Zábrodský. Do oblasti s koncovými uživateli se fond příliš nehrne, a to mimo jiné z důvodu, že jde o konsolidovanou oblast (viz spojení Avastu a NortonLifeLock).

Jedenáct exitů

Úvodními investicemi nového fondu jsou estonský Lingvist a německý Vivere. Do nich Rockaway poslalo miliony eur. První jmenovaný startup je vzdělávací jazyková platforma s možností rozšířit jí do dalších oblastí výuky. Peníze vkládal také fond Metaplanet Holdings spoluzakladatele Skypu Jaana Talinna. Vivere pak pracuje s poptávkou a daty, díky čemuž vyvíjí, vyrábí a prodává vlastní FMCG produkty (fast moving consumer goods).

Rockaway Capital od roku 2014 investoval přes 675 milionů korun do 22 projektů, přičemž 11 z nich vedlo k úspěšnému exitu a přes 100 procent kapitálu bylo splaceno. Prodány byly například startupy Storyous, Brand Embassy, Techloop, Fundlift, Bezrealitky.cz nebo SQLdep.

Portfolio rizikového kapitálu Rockaway v polovině letošního roku dosahovalo na hodnotu 2,4 miliardy korun. Fond v rámci rizikového kapitálu drží podíly v projektech Productboard, ThreatMark, BudgetBakers, Manifesto, Samba.ai, PresentiGo, Socifi, Gjirafa a Leo Express. IRR (internet rate of return) ke květnu 2021 dosahovalo na 42 procent.