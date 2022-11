HBO Max a Discovery+ urychlí své spojení

Autor: WarnerMedia

Společnost Warner Bros. Discovery oznámila, že spojování dosud samostatných služeb HBO Max a Discovery+ začne už na jaře 2023. V tomto termínu se nové služby dočkají uživatelé v USA.





Původní termín spojení byl stanoven na léto 2023. „Pracujeme na tom velmi usilovně. Dokážeme službu zpřístupnit spotřebitelům po celém světě a rozjet podnikání na plné obrátky,“ prohlásil generální ředitel David Zaslav při komentování výsledků hospodaření za třetí čtvrtletí letošního roku.





Po USA budou na řadě země Latinské Ameriky. K evropským uživatelům dorazí spojená služba v roce 2024. S vysokou pravděpodobností bude standardní varianta dražší než dnes. V levnějších tarifech podporovaných reklamou se zřejmě prodlouží reklamní bloky.

Na konci třetího čtvrtletí měly služby Warner Bros. Discovery celkem 94,9 milionu předplatitelů. To je o 2,8 milionu víc než v předchozím čtvrtletí. Toto číslo zahrnuje streamovací aplikace HBO Max a Discovery+, ale také předplatitele televizních stanic HBO. Firma nesděluje počty platících uživatelů za jednotlivé služby.

Výsledky hospodaření Warner Bros. Discovery zaostaly za očekáváním. Poklesly výnosy z reklamy, společnost také stále zatěžovaly náklady spojené s restrukturalizací po fúzi. Celkové čtvrtletní tržby meziročně klesly o 11 procent na 9,8 miliardy dolarů. Společnost v reportovaném čtvrtletí vykázala ztrátu ve výši 2,3 miliardy dolarů.

Firma propouští mnoho zaměstnanců napříč divizemi, celkové náklady chce po dokončení fúze snížit o 3,5 miliardy dolarů. To je ještě o půl miliardy víc než původní plán. „Čeká nás ještě spousta práce a některá obtížná rozhodnutí,“ zmínil generální ředitel David Zaslav. Transformace by měla být hotová do konce roku 2024.

Analytici upozorňují, že společnost na jednu stranu disponuje silným katalogem pořadů, zároveň ji však zatěžuje provozování mnoha kabelových televizních stanic, o které postupně klesá zájem.

Generální ředitel David Zaslav vidí budoucnost v rozvíjení silných žánrových titulů navázaných na oblíbené postavy. „Film o Supermanovi jsme neměli už 13 let,“ podotknul. „Filmy se superhrdiny z komiksů DC nebo o Harrym Potterovi přinesly společnosti Warner Bros za posledních 25 let velké zisky,“ argumentoval. Jako další příklad úspěšného formátu jmenoval také Rod draka, prequel ke Hře o trůny. Připomněl, že firma stále drží práva na natáčení filmů podle Pána prstenů.

Firma už nebude natáčet nákladné celovečerní filmy exkluzivně pro HBO Max. „Nefunguje to. Filmy, které jsou nejdřív v kinech, si vedou podstatně lépe. Když jsme dali film se stopáží 2 hodiny a 40 minut na HBO Max, tak se to neprojevilo ani na sledovanosti, ani na loajalitě uživatelů, ani na oblíbenosti služby,“ přiznal Zaslav. „Ta doba, kdy se mohlo experimentálně něco vyrábět, ať to stojí, co to stojí, už je pryč,“ uzavřel.