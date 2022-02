HBO Max bude českým zákazníkům dostupné od 8. března

Oficiální internetové stránky aplikace HBO Max vítají české uživatele. „Epický divácký zážitek“ jim slibují od 8. března 2022. Akční paušál pro uživatele, kteří si vytvoří uživatelský účet v průběhu března, byl stanoven na 132 Kč měsíčně. Standardní měsíční předplatné bude 199 Kč měsíčně.

HBO Max dovolí používat aplikaci až na třech zařízeních současně. Předplatitelé si mohou vytvořit pět uživatelských profilů pro dospělé a děti s obsahem doporučovaným na míru.



Autor: HBO Oznámení na webu HBO Max

Stávajícím zákazníkům HBO Go bude účet automaticky převeden na HBO Max. „Aktivní předplatitelé, kteří mají HBO Go předplacené napřímo, budou automaticky převedeni na novou platformu a budou platit nižší částku 132 Kč za měsíc,“ informovala společnost v dopolední tiskové zprávě.

Současná aplikace HBO Go přestane se spuštěním HBO Max fungovat, je nutné si nainstalovat novou. „Pokud jste si pořídili HBO Go prostřednictvím operátora, při spuštění vám převedeme účet k HBO Max. Váš operátor by se vám měl brzy ozvat ohledně podrobností,“ uvádí internetová stránka HBO Max.

Čeští zákazníci se dočkají HBO Max ve stejný den jako Slováci a dalších 13 evropských států: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko.

Na HBO Max budou nové i archivní seriály a filmy společností Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network a Max Originals, včetně filmů společnosti Warner Bros., které budou zveřejněny už 45 dní po uvedení do kin.

Mezi filmovými hity na HBO Max budou například Matrix Resurrections, Duna, Space Jam: Nový začátek nebo Tom a Jerry. K dispozici budou také nové seriály z původní tvorby Max Originals Stanice 11 (Station Eleven), Holky z vejšky (Sex Lives of College Girls) a Peacemaker. Z evropské produkce Max Originals se na platformě objeví Dafne a spol. (Todo Lo Otro), Kamikaze, Ruxx. Nouze nebude ani o zábavní reality show, jako je Amy v očekávání (Expecting Amy), Amerika hledá striptéra (Finding Magic Mike), Ostrov frajerů (FBoy Island) a Selena vaří s šéfkuchaři (Selena + Chef) nebo unscripted show Spolu & Hladoví. Mezi pořady pro děti nebudou chybět seriály Mladí Titáni do toho!, Gumballův úžasný svět, animované pohádky Looney Tunes a říkanky Cocomelon.

HBO Max budou moci nainstalovat majitelé chytrých televizorů značek Samsung, LG a Android TV, streamovacích zařízení (Apple TV 4K a Google Chromecast), herních konzolí (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One a Xbox Series X/S), mobilů a tabletů (iPhone, iPad, iPod Touch a Android). Služba bude přístupná rovněž v internetovém prohlížeči na adrese hbomax.com.

Zákazníci budou mít možnost předplatné uhradit pomocí běžných zprostředkovatelů plateb (VISA, Mastercard a PayPal) nebo nákupem v mobilní aplikaci (Apple App Store, Google Play Store a Samsung Checkout, který lze objednat přímo v televizi).

Pod jedním předplatným může být registrován neomezený počet zařízení. HBO Max dále slibuje streamování s prostorovým zvukem 5.1, technologii Dolby Atmos a vybrané tituly dostupné v rozlišení 4K.