HBO Max utahuje šrouby. Od září bude agresivněji bojovat proti sdílení hesel

Filip Rožánek
Dnes
Superman Autor: Warner Bros. Pictures
Nová verze Supermana z roku 2025 se stala kasovním trhákem

Aplikace HBO Max od září zavede důraznější opatření proti nedovolenému sdílení uživatelských účtů. Vedení společnosti Warner Bros. Discovery to potvrdilo při komentování průběžných výsledků hospodaření za uplynulé čtvrtletí.

Podle ředitele pro streaming JB Perretta je společnost v boji proti sdílení hesel teprve na začátku. V září začne na HBO Max zobrazovat důraznější upozornění, která na rozdíl od současných mírných připomenutí nepůjdou tak snadno zrušit. Naopak mají uživatele přimět k pořízení vlastního předplatného.

„V posledních několika měsících jsme se věnovali tomu, abychom dokázali z našich dat spolehlivě určit, kdo je oprávněný uživatel a kdo jím naopak být nemusí. Vše jsme dostatečně otestovali, abychom v momentě, kdy nasadíme důraznější komunikaci, nahodili udičku na správném místě. A s výsledky jsme velmi spokojeni,“ prohlásil JB Perrette.

„Skutečné přínosy se tak začnou projevovat pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí a naplno se rozjedou v roce 2026, jakmile tuto komunikaci ještě více zpřísníme a budeme ji prosazovat mnohem důrazněji,“ dodal.

Ve druhém čtvrtletí se počet předplatitelů streamovacích služeb Warner Bros. Discovery zvýšil o 3,4 milionu na celkových 125,7 milionu. Za růstem jsou především mezinárodní trhy, odkud pochází 3,2 milionu nových uživatelů. Celá streamovací divize vykázala zisk 293 milionů dolarů, což je výrazné zlepšení oproti ztrátě 107 milionů dolarů, kterou vygenerovala před rokem.

Tržby ze streamovacích služeb vzrostly o 8 % na 2,8 miliardy dolarů. Má to ale i svou stinnou stránku, kterou je klesající průměrný příjem na uživatele (ARPU). Ten je způsoben jak expanzí na mezinárodní trhy s nižšími cenami, tak větším zájmem o levnější tarify s reklamou v USA.

Firma se také snaží zvýšit loajalitu předplatitelů prostřednictvím výhodných cenových balíčků. Perrette potvrdil, že firma nyní aktivně diskutuje o tvorbě společných balíčků s dalšími streamovacími službami na mezinárodních trzích. Vzorem pro tyto dohody je úspěšná spolupráce s platformou Disney+ v USA.

Data ukazují, že předplatitelé balíčkovaných služeb víc váhají při rušení předplatného. Riziko jejich odchodu klesá „na polovinu i více“ a pro firmu jsou z dlouhodobého pohledu zajímavější. K udržení diváků má přispět i programová strategie „na 52 týdnů v roce“, kdy má plynule navazovat jeden hit na druhý. Už nemají být žádná „hluchá“ období, kdy se uživatelé nemají na co dívat a raději zruší předplatné.

Úspěch streamovací strategie je pro Warnery klíčový, zejména v kontextu smíšených výsledků ostatních divizí. Zatímco filmová studia zažívají mimořádně úspěšné období díky kasovním trhákům jako je Minecraft a Superman, tradičním televizním stanicím se moc nedaří. Jejich tržby se snížily o 9 % kvůli nižším příjmům z reklamy a klesajícímu počtu předplatitelů kabelové televize.

Celkově společnost Warner Bros. Discovery vykázala za druhé čtvrtletí čistý zisk 1,6 miliardy dolarů při tržbách 9,8 miliardy dolarů. Aktuálně se připravuje na rozdělení svého byznysu na dvě samostatné veřejně obchodované společnosti, ke kterému by mělo dojít v polovině roku 2026.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

