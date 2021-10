HBO Max přijde zkraje roku 2022, filmy na něm budou už 45 dnů po kinopremiéře

Češi a Slováci se dočkají aplikace HBO Max „zkraje“ roku 2022. Firma WarnerMedia to bez dalšího upřesnění oficiálně sdělila při dnešní slavnostní online akci. Výši předplatného neoznámila, chce ji zveřejnit až s blížícím se spuštěním. Ve Skandinávii však u příležitosti uvedení HBO Max sníží stávající poplatky a ve Španělsku zůstane cena stejná jako dosud. Novinkou bude možnost celoročního předplatného, zákazník v takovém případě zaplatí asi o třetinu méně, než kdyby si platil HBO Max každý měsíc.

V České republice a dalších zemích budou na HBO Max dostupné všechny nové filmy z produkce studia Warner Bros. už 45 dnů po jejich uvedení v kinech. A to bez jakéhokoliv dalšího příplatku. Aplikace bude dostupná k přímému stažení anebo přes distribuční partnery. Spustit půjde na mobilech, na webu, v chytrých televizorech i na herních konzolích.

HBO Max nahradí stávající streamovací služby poskytované pod značkou HBO a bude k dispozici jak novým, tak stávajícím zákazníkům.



Autor: WarnerMedia Desktopová verze HBO Max

„Od spuštění HBO Max jsme získali víc předplatitelů než HBO za celou poslední dekádu,“ uvedl šéf HBO Max Andy Forssell. Jako první se HBO Max dočkají 26. října skandinávské země, Španělsko a Andorra. Dalších 14 států včetně České republiky, Slovenska nebo Portugalska bude následovat na začátku roku 2022.

Nové filmy a seriály budou na HBO Max přibývat každý měsíc. Celkově se katalog ve srovnání s HBO Go rozroste o tisíce hodin obsahu. Diváci se mohou těšit na lokální produkci, pořady pod značkou Max Original a na filmovou a seriálovou tvorbu z rodiny značek Warner Bros. K dispozici budou například všechny filmy ze série Harry Potter, seriál Přátelé, klasiky jako Osvícení, Mechanický pomeranč, Čaroděj ze země Oz, Matrix, Pán prstenů nebo Dunkerk, dále Space Jam: Nový začátek, Sebevražedný oddíl, Duna, Godzilla vs. Kong, Šílený Max, Hra o trůny, Rodina Sopránů, Viktoriánky, Teorie velkého třesku, Dva a půl chlapa, Západní křídlo, Pohotovost, Upíří deníky, Super drbna, Doom Patrol nebo House of the Dragon.

Speciálně kvůli HBO Max byl natočen reboot seriálu Super drbna o zlaté mládeži z Upper East Side. Nebudou chybět filmy s Batmanem, Supermanem a Jokerem nebo seriál Superman a Lois. Pro děti budou v nabídce například Tom a Jerry, Looney Tunes, Scooby Doo nebo Prasátko Peppa. Kromě dramatické tvorby budou v katalogu různé formy reality show sledující životy Amy Schumer, Nicky Minaj, Seleny Gomez nebo trénink deseti mužů, kteří se chtějí stát profesionálními striptéry (Real Magic Mike).

Do roku 2026 má být HBO Max dostupné ve 190 zemích. V průběhu roku 2022 se dočkají této služby také diváci v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Řecku, na Islandu, v Nizozemsku a v Turecku.