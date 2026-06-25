HBO Max zpřístupní českým uživatelům zápasy Wimbledonu s pokročilými funkcemi

Česká republika patří do skupiny jedenácti evropských států, ve kterých aplikace HBO Max umožní sledovat úplně všechny zápasy Wimbledonu ze všech osmnácti kurtů. Oznámila to společnost Warner Bros. Discovery. Na placené sportovní stanici Eurosport budou k vidění vybraná utkání.
Hlavní klání na travnatém grandslamu odstartuje v pondělí 29. června. Eurosport v součtu odvysílá 218 hodin živých přenosů, širšího pokrytí šampionátu se kvůli významnému zastoupení lokálních sportovních hvězd dočká Rumunsko.
Zápasy na Centrálním kurtu budou každý den začínat ve 13:30 britského času, na kurtu č. 1 pak ve 13:00. Na všech ostatních kurtech se bude hrát od 11:00, přičemž denní program má tradiční večerní limit ve 23:00. Pavouk hlavního turnaje bude rozlosován v pátek 26. června.
Předplatitelům HBO Max budou k dispozici živé přenosy s pokročilými funkcionalitami. Patří mezi ně například funkce Key Moments, která fanouškům umožní vracet se k nejdůležitějším momentům, nebo Multi-view, díky níž lze sledovat až čtyři utkání současně na jedné obrazovce. K dispozici budou také vícejazyčné přenosy s volitelným komentářem a na vybraných kurtech i obraz v kvalitě 1080p Dolby Vision a zvuk Dolby Atmos.
Kromě České republiky budou kompletní přenosy dostupné na HBO Max také slovenským uživatelům a dále v Belgii, Bulharsku, Finsku, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Rumunsku, Švédsku a na Islandu.
Program The Championships, Wimbledon 2026
- Po 29. – út 30. června: 1. kolo ženské a mužské dvouhry
- St 1. – čt 2. července: 2. kolo ženské a mužské dvouhry; začíná čtyřhra
- Pá 3. – so 4. července: 3. kolo ženské a mužské dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry
- Ne 5. – po 6. července: 4. kolo ženské a mužské dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry
- Út 7. – st 8. července: čtvrtfinále ženské a mužské dvouhry, čtyřhry a semifinále smíšené čtyřhry
- Čt 9. července: semifinále ženské dvouhry; finále smíšené čtyřhry
- Pá 10. července: semifinále mužské dvouhry; doprovodná semifinále čtyřhry a vozíčkářských soutěží
- So 11. července: finále ženské dvouhry; finále mužské čtyřhry
- Ne 12. července: finále mužské dvouhry; finále ženské čtyřhry