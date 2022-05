Herní obchod Xzone.cz loni zvýšil obrat o 30 procent, chce vstoupit do další země

Autor: Printscreen, Lupa.cz

Herní e-shop Xzone.cz v posledním finančním roce dosáhl na obrat 147 milionů korun. Meziročně je to o 30 procent více, rok předtím byl obchod na zhruba 111 milionech.

V objednávkách obchod rostl o 23 procent, což dle firmy vzhledem k růstu obratu ukazuje na zvyšující nákupní košík pravidelně se vracejících zákazníků.

“V růstu nám pomáhal neutuchající zájem o nové konzole v čele s PlayStation 5, výrazné zaměření na herní a filmové dárkové předměty a také velmi silný poslední kvartál. Q1 2022 byl našlapaný herními blockbustery jako Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Elden Ring a další,” komentuje výsledky spolumajitel Xzone Martin Schovanec.

Loňský zisk prozatím Xzone neuvádí. V předchozím hospodářském roce byla společnost v tenkém zisku 399 tisíc korun.

Xzone získává další kapitál díky prodeji herního webu Zing.cz. Tyto peníze využije k financování nového většího skladu a zlepšení služby Xzone Originals.

Xzone se v poslední době přeorientovává z prodeje her na herní merch jako jsou trika, sošky, sběratelské předměty a podobně. Je to dáno zejména klesajícími prodeji fyzických kopií videoher na úkor digitální distribuce.

Změny lze vidět také u hlavního konkurenta JRC, který je nyní součástí skupiny Smarty. Ta chce JRC začlenit do rozsáhlejší koncepce formujícího se silného e-commerce a retailového hráče.

“Na začátku léta firmu čeká velké stěhování do nového skladu, což nám nejen zmnohonásobí skladové kapacity, ale také zřetelně urychlí a usnadní vyřizování objednávek. Koncem léta vyjde The Art of Mafia Trilogy, velká obrazová kniha o slavné české herní sérii, kterou sami produkujeme pro americkou společnost 2K Games. Také plánujeme vydat rekordní počet našich Xzone Edic a výrazně rozšířit řadu produktů Xzone Originals. A v neposlední řadě bychom rádi stihli vstup do další země,” doplňuje Schovanec. Xzone už působí na Slovensku.

Schovanec ve firmě vlastní podíl 42,8 procenta. Jan Hanuš a Jiří Pospíšil mají po 28,6 procenta.