 »  Hit Refresh: Šéf Microsoftu Nadella napsal knihu o proměně firmy a nástupu AI

Jan Sedlák

Od doby, kdy se v roce 2014 Satya Nadella ujal vedení Microsoftu, akcie společnosti narostly z tehdejších necelých 40 dolarů na dnešních 75 dolarů za kus. Firmu začal více otevírat, zcela ji otočil ke cloudu, umělé inteligenci, open source a konkurenčním mobilním platformám.

Investoři jeho počínání mají rádi, finanční výsledky jsou rovněž dobré a Nadella dokázal vylepšit image Microsoftu, který se opět stává vyhledávanou firmou pro mladé. Někteří kritici namítají, že růst ceny akcií neodpovídá růstu zisku, Microsoft je každopádně mezi nejhodnotnějšími a nejmocnějšími firmami světa.

O tom, jak Nadella přemýšlí a jak Microsoft otáčí, je jeho nová kniha s celým dlouhým názvem Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone. Má 288 stran a vychází zrovna dnes u Harper Collins. K dispozici je i jako e-book. Předmluvou přispěl spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates.

Nadella zde popisuje také svůj vývoj a jak se v Microsoftu uchytil, a rovněž se výrazně věnuje umělé inteligenci a tomu, co udělá s lidstvem a společností jako celkem. Jednu z prvních recenzí na ZDNetu nabízí Mary Jo Foley, která se Microsoftu věnuje dlouhá léta a rovněž o něm napsala knihu.