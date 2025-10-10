Lupa.cz  »  Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo, návrh nemá podporu členských států EU

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo, návrh nemá podporu členských států EU

David Slížek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Mobilní aplikace - Signal - WhatsApp - Telegram Autor: Depositphotos

Historie se opakuje. Také letošní plánované hlasování o evropském nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (CSAM) bylo nakonec odloženo. Podle plánu dánského předsednictví EU mělo proběhnout v úterý 14. října, ale nakonec bylo z programu staženo. Informoval o tom server Euractive, který vychází ze zprávy ČTK. 

Na sociálních sítích odložení hlasování o návrhu, kterému jeho kritici přezdívají Chat Control, potvrdil také ministr dopravy Martin Kupka. „EU dnes odložila jednání o návrhu na plošné sledování on-line komunikace. Od začátku jsme říkali jasně: ochrana dětí je důležitá, ale nesmí znamenat konec soukromí pro všechny – prostě žádné šmírování. Česká republika odmítla návrh, který by otevřel cestu k masovému čtení zpráv občanů. Jsem rád, že se nám podařilo náš postoj prosadit,“ napsal.

Důvodem odkladu je to, že na čtvrtečním jednání velvyslanců při EU dánské předsednictví zjistilo, že návrh nemá potřebnou podporu, aby příští týden mohla být schválena pozice Rady EU a návrh se mohl posunout do tzv. trialogu (finálního jednání o podobě regulace mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU).

Jan Kolouch (CESNET): Chat Control by děti ochránil. Problém je, za jakou by to bylo cenu Přečtěte si také:

Jan Kolouch (CESNET): Chat Control by děti ochránil. Problém je, za jakou by to bylo cenu

Zrušení hlasování neznamená, že by návrh úplně spadl pod stůl. Dánské předsednictví o něm chce dále jednat a usiluje o dosažení kompromisu. EU v této oblasti tlačí čas. V dubnu 2026 totiž skončí legislativní výjimka, která dnes umožňuje provozovatelům online služeb dobrovolně uživatelský obsah na přítomnost dětského porna skenovat. Bez přijatého evropského zákonného rámce by to už vůbec nesměli dělat (pokud by nebyla přijata další výjimka).

Rada EU přitom měla o návrhu CSAM hlasovat už loni. I v roce 2024 ale bylo hlasování zrušeno, protože bylo předem jasné, že regulace nemá šanci projít. Česko loni k návrhu zaujalo kompromisní neutrální stanovisko, což v praxi přispělo k tomu, že chat control neprošel.

Téma znovu ožilo před letošními sněmovními volbami, což nakonec vedlo k tomu, že strany vládnoucí koalice návrh regulace jednoznačně odmítly

Kritikům na návrhu vadí zejména to, že má umožňovat plošné skenování uživatelů. Příkazy k odhalování závadných materiálů by sice podle návrhu musely mít posvěcení soudu nebo státního úřadu, nebyly by ale cílené na konkrétní uživatele podezřelé z šíření dětské pornografie, ale obecně na všechny uživatele komunikační služby, která by příkaz obdržela

Dalším problémem je, že návrh počítá s tím, že by provozovatelé služeb měli povinnost prohledávat i komunikaci chráněnou koncovým šifrováním. To by mohlo vést k obcházení šifrování a narušení soukromí veškeré online komunikace.

Předvolební Chat Control: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek ani odkaz Přečtěte si také:

Předvolební Chat Control: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek ani odkaz

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Buffett prodal akcie čínského výrobce elektromobilů a vydělal

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Česká armáda se zaměřuje na kvantové technologie a AI

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Od přátelství k podnikání: Příběh o sedlech, která padnou každému

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).