Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo, návrh nemá podporu členských států EU

Historie se opakuje. Také letošní plánované hlasování o evropském nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (CSAM) bylo nakonec odloženo. Podle plánu dánského předsednictví EU mělo proběhnout v úterý 14. října, ale nakonec bylo z programu staženo. Informoval o tom server Euractive, který vychází ze zprávy ČTK.
Na sociálních sítích odložení hlasování o návrhu, kterému jeho kritici přezdívají Chat Control, potvrdil také ministr dopravy Martin Kupka. „EU dnes odložila jednání o návrhu na plošné sledování on-line komunikace. Od začátku jsme říkali jasně: ochrana dětí je důležitá, ale nesmí znamenat konec soukromí pro všechny – prostě žádné šmírování. Česká republika odmítla návrh, který by otevřel cestu k masovému čtení zpráv občanů. Jsem rád, že se nám podařilo náš postoj prosadit,“ napsal.
Důvodem odkladu je to, že na čtvrtečním jednání velvyslanců při EU dánské předsednictví zjistilo, že návrh nemá potřebnou podporu, aby příští týden mohla být schválena pozice Rady EU a návrh se mohl posunout do tzv. trialogu (finálního jednání o podobě regulace mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU).
Zrušení hlasování neznamená, že by návrh úplně spadl pod stůl. Dánské předsednictví o něm chce dále jednat a usiluje o dosažení kompromisu. EU v této oblasti tlačí čas. V dubnu 2026 totiž skončí legislativní výjimka, která dnes umožňuje provozovatelům online služeb dobrovolně uživatelský obsah na přítomnost dětského porna skenovat. Bez přijatého evropského zákonného rámce by to už vůbec nesměli dělat (pokud by nebyla přijata další výjimka).
Rada EU přitom měla o návrhu CSAM hlasovat už loni. I v roce 2024 ale bylo hlasování zrušeno, protože bylo předem jasné, že regulace nemá šanci projít. Česko loni k návrhu zaujalo kompromisní neutrální stanovisko, což v praxi přispělo k tomu, že chat control neprošel.
Téma znovu ožilo před letošními sněmovními volbami, což nakonec vedlo k tomu, že strany vládnoucí koalice návrh regulace jednoznačně odmítly.
Kritikům na návrhu vadí zejména to, že má umožňovat plošné skenování uživatelů. Příkazy k odhalování závadných materiálů by sice podle návrhu musely mít posvěcení soudu nebo státního úřadu, nebyly by ale cílené na konkrétní uživatele podezřelé z šíření dětské pornografie, ale obecně na všechny uživatele komunikační služby, která by příkaz obdržela
Dalším problémem je, že návrh počítá s tím, že by provozovatelé služeb měli povinnost prohledávat i komunikaci chráněnou koncovým šifrováním. To by mohlo vést k obcházení šifrování a narušení soukromí veškeré online komunikace.