Hlasování o skenování konverzací na dětské porno bylo zrušeno, návrh by neměl většinu

Výbor stálých zástupců Rady EU (Coreper) dnes nakonec nebude jednat o návrhu nového nařízení pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí (CSAM). Informoval o tom časopis Politico.





Na sociální síti X to potvrdil i český vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti):

Úspěch Pirátů a všech, kterým záleží na soukromí. Šmírování veškeré on-line komunikace lidí tzv. Chat Control v legislativě EU CSAM byl stažen belgickým předsednictvím z dnešního jednání CRP, protože pro něj nebyla dostatečná podpora. Naše práce doma i v evropských jednáních se… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) June 20, 2024

Návrh obsahuje mimo jiné kritizovanou pasáž, podle které by provozovatelé komunikačních služeb jako WhatsApp, Telegram, iMessages nebo Signal museli po vydání úředního příkazu plošně skenovat soukromé konverzace svých uživatelů na přítomnost dětské pornografie.

Návrh byl stažen z programu dnešního jednání, protože se ukázalo, že by patrně nezískal tzv. kvalifikovanou většinu potřebnou pro své schválení, cituje Politico nejmenovaného diplomata z belgického předsednictví Rady EU. Některé členské země, včetně Německa, Rakouska, Polska, Nizozemí nebo Itálie, totiž naznačily, že budou hlasovat proti nebo se zdrží hlasování (to podle pravidel prakticky znamená, že by hlasovaly proti).

Zdržet hlasování se podle středečního rozhodnutí vlády měl také zástupce České republiky.

Nařízení mělo specializovanému úřadu umožnit za určitých podmínek vydávání tzv. příkazů k odhalení (detection orders). Na jejich základě by provozovatelé komunikačních služeb museli skenovat obrázky, videa a odkazy v soukromých komunikacích svých uživatelů na to, zda se v nich nevyskytují známé (přes hashe identifikované) nebo nové materiály související se sexuálním zneužíváním dětí.

Podle návrhu se to má týkat i konverzací zabezpečených koncovým šifrováním (end-to-end encryption). Nařízení nespecifikovalo, jak přesně mají firmy sledování šifrovaného obsahu zařídit. Kromě přímého prolomení klíčů nebo jejich poskytování nějaké skenovací službě se nabízí prověřování fotek, videí a odkazů v zařízení ještě dříve, než jsou zašifrovány a odeslány.

I to by ale koncově šifrovanou komunikaci výrazně oslabilo. "Můžeme tomu říkat zadní vrátka, přední vrátka nebo ‚upload moderation‘. Ale ať tomu říkáme jakkoli, každý z těchto přístupů vytváří zranitelnost, která může být zneužita hackery nebo nepřátelskými státy, odstraňuje neprolomitelnou ochranu a na její místo staví zásadní zranitelnost,“ napsala ve svém stanovisku k návrhu evropské regulace prezidentka šifrované komunikační služby Signal Meredith Whittaker.