 »  Hlavenka, Obluk a spol. rozjíždí Garage Angels a budou investovat do startupů

Jan Sedlák

V České republice vzniká nový projekt nazvaný Garage Angels, který by chtěl rozhýbat scénu s takzvanými angel investicemi. Jde o uskupení jednotlivých investorů, kteří v Česku chtějí hledat zajímavé startupy v rané fázi, do kterých by následně mohli vložit peníze.

Za Garage Angels stojí několik známých jmen. Mezi zakládající členy patří například Karel Obluk, který jednu dobu řídil AVG a firmu pomohl dovést na burzu, zakladatel Computer Pressu a investor Kiwi.com Jiří Hlavenka a další osobnosti mimo technologický sektor.

Světová banka koncem loňského roku zveřejnila zprávu, že právě prostředí angel investorů v Česku není rozvinuté. „V ČR v současnosti nedochází ke společným investicím několika business angels dohromady a struktura a organizace tohoto fenoménu stále nedosahuje žádoucí úrovně,“ stojí mimo jiné ve zprávě.

„Kolem nás vidíme spoustu slibných podnikatelských záměrů, které mnohdy skončí jen proto, že lidem chybí peníze nebo zkušenosti. Podstatou andělských investorů je najít slibné podnikatele a projekty v časných fázích života, investovat a přispět radou, pokud ji autoři projektů potřebují. Cílem je urychlit vývoj firmy, uspíšit příchod produktu nebo služby na trh,“ uvádí k rozjezdu Garage Angels Obluk.

Garage Angels uvádí, že za jejich investice budou vyžadovat pouze minoritní podíl ve firmě. „Podstatou andělského investování není převzít nad firmou kontrolu. Za to, co vložíme, žádáme pouze minoritní podíl. Firmu by naše investice a případné zkušenosti měly dovést k rozkvětu a postupem času k velkému, třeba zahraničnímu, investorovi,“ dodává Hlavenka.

Projektu s výběrem startupů pomáhá také Jihomoravské inovační centrum. Garage Angels se nebudou soustředit pouze na některé typy podnikání a mají mít široký záběr.