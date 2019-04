 »  Hlidacstatu.cz pomůže zařídit voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu

David Slížek

Na webech českých úřadů není jednoduchý a srozumitelný postup, jak ve volbách do Evropského parlamentu volit mimo své bydliště. Tak provozovatel serveru Hlidacstatu.cz Michal Bláha vysvětluje, proč spustil aplikaci, která má lidem pomoci s žádostí o voličský průkaz.

„Aplikace je jednoduchá, rychlá a zcela bezpečná. Srozumitelně poskytuje základní informace, jak volit mimo trvalé bydliště českým i zahraničním voličům. Žádost je je hotová za 2 minuty,“ říká.

Aplikace pomůže i občanům ČR, kteří chtějí volit mimo republiku, v některém státu EU. A taky rezidentům EU, kteří chtějí volit v Česku. „Postup srozumitelně vysvětlí a správnou žádost zkrátka vyrobí. Zájemci o voličský průkaz stačí, aby ji odeslal. Jestli to udělá datovou schránkou nebo poštou s ověřeným podpisem, to už je na něm,“ vysvětluje Bláha.

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční 24. a 25. května 2019. Odeslat žádost o voličský průkaz mohou voliči do 17. května písemně, nebo do 22. května, pokud s žádostí přijdou osobně na příslušný obecní úřad.

Podobnou aplikaci Bláha zřídil i před loňskými prezidentskými volbami. Navštívilo ji skoro 150 tisíc lidí a 40 tisíc si žádost vytvořilo.