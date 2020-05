 »  HN: Český Vodafone použije technologie Huawei jen v okrajových částech 5G sítí

První velký operátor v ČR vydal jasné prohlášení ohledně používání prvků čínské firmy Huawei v budoucích 5G sítích.

Viceprezident českého Vodafonu pro nefiremní zákazníky Quique Vivas v rozhovoru pro Hospodářské noviny (paywall) řekl, že operátor nepustí Huawei do centrální či strategické části sítě a umožní čínské firmě dodávat komponenty jen pro okrajové části.

Rozhodnutí je podle něj v souladu s politikou mateřské firmy ve Velké Británii a česká pobočka by postupovala stejně i bez varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Doporučení omezit přítomnost technologií tzv. rizikových dodavatelů v britských sítích vydal letos v lednu britský kyberbezpečnostní úřad National Security Council (NSC). V sítích by podle něj neměl fungovat více než jeden takový dodavatel a v některých částech by jejich technologie neměly být nasazeny vůbec. Podle úřadu se to týká jádra sítě, bezpečnostních, autorizačních a autentizačních systémů a dalších klíčových součástí.