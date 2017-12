 »  HN: ČHMÚ chystá nové aplikace i web. Teď je jeden z nejhorších v Evropě, říká šéf ústavu

David Slížek

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) chce do čtyř měsíců představit dvě nové mobilní aplikace s meteorologickými daty. Jedna nabídne předpověď počasí na šest dnů a druhá rozšířené údaje z meteostanic či podrobná hydrologická data. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to slibuje nový ředitel ČHMÚ Mark Rieder, který do funkce nastoupil letos v říjnu.

Aplikace pro ústav za 1,5 milionu Kč vyvine firma OKsystem, která je bude také provozovat. V polovině dubna má být hotová verze pro Android, za čtyři až pět měsíců pak verze pro iOS.

ČHMÚ zároveň pracuje na zadání pro zásadní předělání svých webových stránek. Novou podobu chce spustit někdy v průběhu příštího roku. „Máme několik stránek pro inspiraci. ČHMÚ je podle mě jedna z nejhorších v Evropě. Díváme se na Švýcary, Němce, Brity, Islanďany… Máme zmapované, kdo a jak data prezentuje,“ říká pro HN Rieder.

Web ČHMÚ

Nový ředitel se v rozhovoru také vyslovuje pro větší otevření meteorologických dat. „Chtěl bych, aby data, která jsou pokryta příspěvkem ze státního rozpočtu, byla volně přístupná široké veřejnosti. Čímž neříkám, že bych je chtěl dávat společnostem, které z toho pak budou dělat hodinové strojky, protože ty bych si chtěl dělat sám. Ale nekomerční, nehromadné využití dat bych chtěl maximálně zpřístupnit. V tomto smyslu se na ministerstvu životního prostředí připravuje i zákon o ČHMÚ.“

Český hydrometeorologický ústav je příspěvkovou organizací ministerstva životního prostředí. Za rok 2016 ČHMÚ vykázal výdaje ve výši 731 milionů a příjmy 738 milionů Kč. Většinu příjmů přitom tvořil státní příspěvek (68 %), za komerční prodej dat a další služby ústav loni utržil 176 milionů Kč.