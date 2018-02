 »  HN: V Česku do září odstartuje pilotní projekt 5G sítí

David Slížek

Mobilní sítě nové generace mají ještě letos zamířit do Česka. Tedy alespoň v testovacím provozu, který má v ČR začít do letošního září, píší Hospodářské noviny (HN).

Pilotní projekt na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně dojednal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Právě jsme se dohodli s Nokií na realizaci pilotu 5G v ČR,“ napsal na svém twitterovém účtu předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. Další podrobnosti o pilotu zatím neprozradil.

Podle HN chce ČTÚ k pilotnímu projektu přizvat mobilní operátory i zástupce průmyslových podniků a automobilek, pro které mají být 5G sítě důležitou technologickou inovací. Rychlé bezdrátové připojení s nízkou latencí má být v budoucnu základem pro připojení automobilů nebo třeba jejich autonomní řízení.

Neznámé zůstává zatím i to, jaké technologie se vlastně budou v Česku testovat. Konečné specifikace 5G sítí (Standalone 5G New Radio) zatím sdružení 3GPP neodsouhlasilo (má se tak stát letos v červnu). Na konci loňského roku ale po tlaku operátorů a výrobců telekomunikační infrastruktury posvětilo specifikaci tzv. Non Standalone 5G New Radio (NSA 5G NR), která (zjednodušeně řečeno) umožňuje fungování některých prvků 5G na současné 4G infrastruktuře.

Nokia také začátkem letošního února oznámila, že začne praktické možnosti 5G sítí testovat v přístavu v německém Hamburku. Na projektu spolupracuje s operátorem Deutsche Telekom a Správou přístavu. V testovací síti má vyzkoušet klíčové technologie, jako je network slicing, tedy vytváření nezávislých virtuálních sítí pro jednotlivé služby. Na síť chce připojit například správu dopravních semaforů, chce přes ni sbírat v reálném čase data z různých senzorů nebo používat aplikace s rozšířenou realitou například k monitorování důležité infrastruktury.

