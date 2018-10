 »  Hobby TV: Přejmenovaná Kutil TV je dostupná u dvou operátorů a chystá se do DVB-T

Jan Brychta

Dříve avizovaný kanál Kutil TV z rodiny stanic Mňam a Mňau byl nakonec spuštěn pod názvem Hobby TV. Kanál Kutil TV jsme přejmenovali na Hobby TV, abychom měli větší prostor na témata. Název Kutil nabízel spíše jen kutilské pořady a působilo to na cílovku kutilů, zatímco v Hobby můžeme nabídnout něco navíc a není potřeba, aby člověk byl kutilem nebo měl kutilství rád, vysvětluje mluvčí televize Ivana Finlay-Notman.

Přiznává, že rozjezd kanálu trval dlouho, údajně z více důvodů. Vzhledem k těmto okolnostem je start pomalý i co se distribuce týče. V tento moment mohu potvrdit, že kanál běží u operátora Grape SC a ZapniTV, shrnuje aktuální stav zástupkyně stanice.

Televize prý pilně pracuje na zařazení do regionálního DVB-T multiplexu v Plzni. Věřím, že od pondělí 8. října nás budou moci obyvatelé Plzeňska naladit, slibuje Finlay-Notman. Kabelový operátor UPC by podle ní měl zařadit Hobby TV do své nabídky v pondělí 22. října.

V momentě, kdy Hobby TV poběží na UPC, převezmou ho i další operátoři. Aktuálně mohu říci, že všichni DVB-T distributoři, kteří šíří vysílání Mňam TV, budou vysílat i Hobby TV, i když s časovými odlišnostmi. Tedy někteří dříve a někteří později, věří mluvčí stanice.

V DVB-T by se tedy mělo jednat o následující lokality:

České Budějovice / Chomutov /Holoubkov – regionální síť 1

Český Krumlov – regionální síť 18

18 Plzeň – regionální síť 17

17 Most, Teplice – regionální síť 9

9 Příbram – regionální síť 16

16 Ostrava – regionální síť 2

2 Praha je podle Finlay-Notman v řešení, a proto ji nechává bez komentáře

Stanice jedná i s dalšími operátory, a to i na Slovensku, kde už Hobby TV šíří například Antik Telecom. IPTV operátor Nej TV, který momentálně fúzuje se společností Riomedia, pak měl přislíbit zařazení Hobby TV od ledna.

Hobby TV bude stejně jako Mňam TV a Mňau TV k dispozici ve standardním rozlišení i v HD kvalitě. Webové a facebookové stránky chce mateřská společnost S&P Sales House spustit ještě během října.