 »  Hodnota Alphabetu překročila bilion dolarů

Karel Wolf

Hodnota původního Google, dnes jeho mateřské společnosti, překročila ve čtvrtek symbolickou hranici jednoho bilionu dolarů (přibližně 22,6 bilionu Kč), vstoupila tak do pomyslného čtyřčlenného elitního klubu.

Všechny čtyři americké společnosti (Apple, Microsoft, Amazon, Google), kterým se to podařilo, patří do technologického segmentu. Jako první této symbolické hranice dosáhl Apple v srpnu 2018, v září téhož roku jej následoval Amazon a na jaře 2019 se to podařilo také Microsoftu.

Dnes představuje tržní kapitalizace Apple 1,38 bilionu dolarů, Microsoft je na 1,27 bilionu dolarů a pouze Amazon se vrátil zpátky pod bilion s kapitalizací 931 miliard dolarů.

Cena akcií Alphabetu loni vzrostla o 33 procent a v den oznámení zprávy uzavíraly její akcie obchodování s dalším ziskem, který si oproti předchozímu dni polepšil o 0,76 procenta (na hodnotu 1450,16 dolaru za akcii). Neroste ale jen tržní ocenění, společnost také dlouhodobě dosahuje nadstandardně vysoké zisky, ty jen za rok 2018 překročily 30 miliard dolarů.