Hokejová show Na puku míří na Oneplay Sport, provázet jí bude Inna Puhajková

Stanice Oneplay Sport uvede novou hokejovou talk show s názvem „Na puku s Innou Puhajkovou“, která se zaměří na dění a zákulisí hokejové extraligy. Premiéra bude v pondělí 27. října od 19 hodin na programu Oneplay Sport 2.
Pořad bude na programu každý týden, vždy v pondělí po odehraném extraligovém týdnu. Moderátorkou je Inna Puhajková, známá také z působení ve Sportovních novinách na TV Nova. Roli stálého experta a zároveň dramaturga pořadu zastane Tomáš Zetek, který vede hokejovou redakci Oneplay Sport. Hosty prvního dílu budou Jaromír Jágr a Roman Červenka.
Ředitel stanice Oneplay Sport Marek Kindernay slibuje, že nový formát rozšíří hokejový obsah o témata ze zákulisí. „Každý díl přivede ke stolu zajímavé hosty z hokejového prostředí. Mým cílem je nabízet souvislosti, data a zkušenosti, které divákům pomohou vidět extraligu v širším kontextu. Chceme mluvit otevřeně o tématech, která v běžných studiích často nezazní,“ doplňuje Tomáš Zetek.