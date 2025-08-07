Hollywoodská kreativita a inovace ze Silicon Valley. Nový Paramount vsadí na streaming

Společnost Skydance Media oznámila úspěšné dokončení fúze s mediálním konglomerátem Paramount Global. Od 7. srpna vznikla nová společnost s oficiálním názvem „Paramount, a Skydance Corporation“.
Předsedou představenstva a výkonným ředitelem nové společnosti se stal David Ellison, zakladatel Skydance. „Dnešek představuje klíčový moment, kdy se chystáme přenést odkaz Paramountu jako hollywoodské instituce do budoucnosti zábavy,“ uvedl Ellison. Ve svém sdělení zaměstnancům a partnerům nastínil vizi společnosti, která bude kombinovat „kreativní srdce Hollywoodu s inovativním duchem Silicon Valley“.
Rodina Ellisonových podpoří rozvoj Paramountu strategickou finanční investicí. Ta má za cíl oživit tradiční hollywoodské studio a lépe ho připravit na výzvy moderního zábavního průmyslu. Nové vedení plánuje propojit rozsáhlou knihovnu obsahu a globální distribuční síť Paramountu s produkčními a technologickými schopnostmi společnosti Skydance.
Nový ředitel prohlásil, že Paramount v posledních letech čelil značným výzvám, které ještě umocnila protahující se fúze. Ujistil však, že období nejistoty je u konce a vedení se nyní zaměří na transformaci firmy. Klíčovými prioritami budou investice do tvorby prémiového obsahu, rozšiřování streamovacích služeb a zefektivnění provozu v celé společnosti.
Paramount nyní budou tvořit tři hlavní divize: Studia, Přímý prodej spotřebitelům (Direct-to-Consumer) a Televizní média. Mají se díky tomu zjednodušit rozhodovací procesy a zvýšit efektivita.
„Nic nebude pro naši budoucnost důležitější než rozvoj našich streamovacích služeb. Chceme je přeměnit na silné a ziskové celosvětové platformy. Jsme odhodláni více investovat do prémiového a exkluzivního obsahu, protože víme, že právě poutavé příběhy jsou tím hlavním, co láká nové předplatitele a udržuje jejich věrnost. Obzvlášť sport je silným lákadlem, které dokáže publikum hluboce zaujmout, což nám ve výsledku pomáhá udržet si předplatitele a postupně zvyšovat průměrný příjem z jednoho zákazníka,“ prohlásil David Ellison.
Paramount kromě filmových studií vlastní televizní stanice CBS, MTV, Showtime nebo Nickelodeon. Provozuje také placenou službu Paramount+ a bezplatnou platformu Pluto TV.
„Od příštího roku Paramount+ a Pluto TV poběží na společné technické platformě, což výrazně zlepší jejich chod a přinese značné finanční úspory. A co je nejdůležitější, toto propojení zlepší celkový zážitek pro diváky. Zdokonalí totiž náš systém pro doporučování obsahu, zrychlí jeho přehrávání a zvýší jeho kvalitu. Zároveň nám to umožní využít Pluto TV jako jakousi vstupní bránu k přilákání nových diváků, které pak můžeme oslovit s nabídkou placené služby Paramount+,“ dodal Ellison.
Nový management by chtěl dosáhnout úspor přesahujících dříve oznámené dvě miliardy dolarů. Gerry Cardinale, zakladatel a řídící partner společnosti RedBird Capital, která je klíčovým finančním partnerem transakce, vyjádřil důvěru v Ellisonův manažerský model. Podle něj spojení technologické vyspělosti s podporou kreativních talentů otevírá potenciál pro výrazný růst.
Nové vedení ve svém plánu přiznává, že nadcházející měsíce přinesou „náročná, ale nezbytná rozhodnutí“ s cílem vytvořit štíhlejší a agilnější organizaci. Podrobnější finanční výhled a další strategické kroky plánuje společnost představit investorům během telekonferenčního hovoru k výsledkům za třetí čtvrtletí.