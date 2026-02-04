Lupa.cz  »  Televize Barrandov loni prodělala 87 milionů korun

Televize Barrandov loni prodělala 87 milionů korun

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vaříme s Jirkou Babicou (TV Barrandov) Autor: TV Barrandov
Svůj pořad má na TV Barrandov také kuchař Jiří Babica

Televizní skupina Barrandov loni zůstala v červených číslech. Společnost Barrandov Televizní Studio a.s. vykázala za rok 2025 ztrátu 87 milionů Kč při čistém obratu 160 milionů Kč. 

Vyplývá to ze zprávy o plnění reorganizačního plánu, kterou na konci ledna předložil Městskému soudu v Praze insolvenční správce David Jánošík.

Společnost byla až do loňského května držitelem původní licence na hlavní kanál TV Barrandov. V současné době už televize vysílá na základě nové koncese, která je napsaná na firmu S-24 akvizice II, s.r.o. Ta stejně jako původní společnost patří brněnskému podnikateli Janu Čermákovi. Přímo firmě Barrandov Televizní Studio zůstaly satelitní a terestrické licence na vedlejší tematické kanály Barrandov Kino a Barrandov Krimi.

Podle insolvenčního správce je další vývoj nyní závislý hlavně na postupu dlužníka. Firma by měla začít uspokojovat věřitele, ale zároveň uhradit i aktuální dluhy vzniklé po zahájení insolvence. „Insolvenční dlužník mne informoval, že v nejbližších týdnech hodlá reorganizační plán splnit a současně hodlá vyrovnat i závazky s pořadím pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených,“ napsal David Jánošík.

Ve své zprávě dále konstatuje, že hospodaření v roce 2026 by mělo mít příznivější výsledek, a to zejména kvůli výraznému snížení provozních nákladů. Firma v této souvislosti očekává buď výrazně nižší ztrátu, nebo vyrovnané hospodaření.

Zpráva zároveň připomíná, že reorganizační plán předložený v květnu 2024 nabyl účinnosti až na začátku roku 2026, a proto do té doby nebylo v rámci jeho plnění věřitelům nic hrazeno. Reorganizační plán insolvenční soud sice schválil v únoru 2025, ale dva věřitelé se proti němu odvolali. Nakonec však Vrchní soud v Praze v prosinci 2025 jedno odvolání odmítl a druhé zastavil, protože ho navrhovatelka vzala zpět. Tím se usnesení o schválení reorganizačního plánu stalo pravomocným a plán začal platit.

K 31. lednu 2026 správce evidoval sedm incidenčních sporů, tedy dosud neukončených samostatných soudních řízení, která řeší sporné pohledávky nebo platnost některých úkonů v insolvenci.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Konec soukromí jak ho známe?

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Hemoroidy zhoršuje vysedávání s mobilem na záchodě

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).