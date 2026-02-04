Televize Barrandov loni prodělala 87 milionů korun

Televizní skupina Barrandov loni zůstala v červených číslech. Společnost Barrandov Televizní Studio a.s. vykázala za rok 2025 ztrátu 87 milionů Kč při čistém obratu 160 milionů Kč.
Vyplývá to ze zprávy o plnění reorganizačního plánu, kterou na konci ledna předložil Městskému soudu v Praze insolvenční správce David Jánošík.
Společnost byla až do loňského května držitelem původní licence na hlavní kanál TV Barrandov. V současné době už televize vysílá na základě nové koncese, která je napsaná na firmu S-24 akvizice II, s.r.o. Ta stejně jako původní společnost patří brněnskému podnikateli Janu Čermákovi. Přímo firmě Barrandov Televizní Studio zůstaly satelitní a terestrické licence na vedlejší tematické kanály Barrandov Kino a Barrandov Krimi.
Podle insolvenčního správce je další vývoj nyní závislý hlavně na postupu dlužníka. Firma by měla začít uspokojovat věřitele, ale zároveň uhradit i aktuální dluhy vzniklé po zahájení insolvence. „Insolvenční dlužník mne informoval, že v nejbližších týdnech hodlá reorganizační plán splnit a současně hodlá vyrovnat i závazky s pořadím pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených,“ napsal David Jánošík.
Ve své zprávě dále konstatuje, že hospodaření v roce 2026 by mělo mít příznivější výsledek, a to zejména kvůli výraznému snížení provozních nákladů. Firma v této souvislosti očekává buď výrazně nižší ztrátu, nebo vyrovnané hospodaření.
Zpráva zároveň připomíná, že reorganizační plán předložený v květnu 2024 nabyl účinnosti až na začátku roku 2026, a proto do té doby nebylo v rámci jeho plnění věřitelům nic hrazeno. Reorganizační plán insolvenční soud sice schválil v únoru 2025, ale dva věřitelé se proti němu odvolali. Nakonec však Vrchní soud v Praze v prosinci 2025 jedno odvolání odmítl a druhé zastavil, protože ho navrhovatelka vzala zpět. Tím se usnesení o schválení reorganizačního plánu stalo pravomocným a plán začal platit.
K 31. lednu 2026 správce evidoval sedm incidenčních sporů, tedy dosud neukončených samostatných soudních řízení, která řeší sporné pohledávky nebo platnost některých úkonů v insolvenci.