 »  Hospodářské noviny nově dávají digitální verzi k tištěnému předplatnému zdarma

Všechny typy předplatného tištěných Hospodářských novin (HN) nově obsahují zdarma také předplatné digitální podoby deníku. Vydavatelství Economia to oznámilo v tiskové zprávě.

„Předplatitelé tak mají od minulého měsíce neomezený přístup k prémiovému obsahu na iHNed.cz bez reklam, do archivu všech vydání až do roku 1995 a také do nové mobilní aplikace HN,“ uvádí vydavatelství.

„Další nástroje, jako je například nová platforma umožňující konzumovat obsah ve větších souvislostech, plánují Hospodářské noviny představit v následujících týdnech,“ dodává Economia.