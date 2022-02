Hovory na Ukrajinu jsou u T-Mobilu a Vodafonu zdarma, O2 je od pátku zlevní

Dva ze tří síťových operátorů v Česku přestali účtovat za hovory na Ukrajinu. Reagovali tak na probíhající ruský útok na tuto zemi.

T-Mobile opatření oznámil odpoledne na Twitteru s tím, že platí i pro SMS a týká se i zákazníků virtuálních operátorů Kaktus a Mobil.cz.

Vzhledem k aktuální situaci umožňujeme s okamžitou účinností našim zákazníkům volání a posílání SMS mezi ČR a Ukrajinou zdarma.

💙💛

With immediate effect we are allowing our customers to make calls and send messages between Czech Republic and Ukraine for free. pic.twitter.com/I3QuVXfjDd