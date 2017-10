 »  HP Tronic se může spojit s Datartem. Obří fúzi povolil antimonopolní úřad

David Slížek

Obrat skoro jako Alza.cz. Taková by měla být spojená síla dvou velkých prodejců elektroniky, jejichž fúzi po několikaměsíčním zkoumání povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS).

„V důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů dojde podle závěrů Úřadu k posílení postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech. Nicméně tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky při jakékoli definici relevantního trhu stále pod hranicí 25 %. Navíc bude spojením vzniklý soutěžitel vystaven působení řady konkurentů, z nichž někteří na jednotlivých dotčených trzích dosahují obdobného či významnějšího postavení,“ zdůvodnil své rozhodnutí ÚOHS.

Své peníze má do nové skupiny nalít investiční firma Genesis Capital, která získá menšinový podíl. Podle vyjádření ředitele HP Tronicu Daniela Večeři pro deník E15 teď obě firmy začnou zkoumat, jak fúzi co nejlépe provést. První velký krok Večeřa předpokládá v první půlce roku 2018, spojení by ale mělo být úplně dokončeno až v roce 2019.

HP Tronic provozuje prodejny a e-shopy značek Euronics, ETA, Kasa nebo eproton a za rok 2016 ohlásil obrat ve výši 9,1 miliardy Kč. Datart měl v roce 2016/2017 obrat 5,8 miliardy Kč. Konkurenční Alza.cz loni dosáhla na tržby ve výši 17,4 miliardy Kč.