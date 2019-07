 »  Hra o trůny vede v nominacích na televizní ceny Emmy

Filip Rožánek

32 nominací si v letošním ročníku televizních cen Emmy připsal seriál Hra o trůny. Osmá řada tím překonala čtvrt století starý rekord kriminálky Policie New York s 27 nominacemi. I díky Hře o trůny má celkově největší šance na zisk cen Emmy stanice HBO se 137 nominacemi, Netflix jich získal 117.

Konkurencí Hry o trůny budou v kategorii dramatických seriálů pořady Bodyguard, Volejte Saulovi, Ozark, Pose, Tohle jsme my, Na mušce a Boj o moc.

HBO může rovněž zabodovat v kategorii nejlepších minisérií, kde svedou souboj seriály Černobyl, Fosse/Verdon, Útěk z vězení v Dannemoře, When They See Us a Ostré předměty.

Kompletní přehled nominací najdete například na webu magazínu Variety. Slavnostní předávání cen Emmy letos připadá na 22. září.